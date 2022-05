FOTO: Cámara HiRISE de la NASA identifica cráter de impacto de apenas 2 años en Marte

Madrid, 9 de mayo (Europa Press).- La cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) de la NASA ha identificado un cráter de impacto reciente en la superficie del Planeta Rojo.

El procedimiento habitual para encontrar nuevos cráteres es que la cámara de contexto de MRO, o CTX, o cámaras en otros orbitadores identifiquen anomalías que aparecen en nuevas imágenes y luego la cámara del Experimento científico de imágenes de alta resolución (HiRISE) de MRO tiene como objetivo hacer un seguimiento de las regiones de imágenes en mayor detalle.

HiPOD: A Candidate Recent Impact Site

From the Context Camera team, a new candidate impact was detected on 24 July 2020 that was not present in a 2018 picture. This follow up is essential for confirming if there are any bright areas indicative of ice.https://t.co/0uMHY5zmzU pic.twitter.com/8KKgh4k2rv

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) May 6, 2022