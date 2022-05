Director de la OMS viaja a Kiev: Dona 20 ambulancias para acceder a zonas difíciles

Kiev, 9 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó a Kiev para reunirse con el personal de la organización y evaluar las posibles fórmulas que permitan aumentar la asistencia a las víctimas de la guerra, y para hacer entrega de 20 ambulancias todoterreno.

“Conozco el horror que experimentan las personas en Ucrania y deseo que regrese la paz”, indicó Tedros en un mensaje publicado en las últimas horas en su cuenta de Twitter, a través de la que informó de su estancia en la capital ucraniana.

As a child I experienced the smell, sound & devastation of war. My time in #Kyiv has brought back those very painful & vivid memories of fear, pain & loss. I know the horror that people in #Ukraine are experiencing & wish for peace to return – here & everywhere in the world. pic.twitter.com/el9LYh9jwT

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 8, 2022