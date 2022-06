Siete personas mueren en incendio de oficina en Corea del Sur; hay 41 heridos

SEÚL, Corea del Sur, 9 de junio (AP).— Al menos siete personas murieron y docenas resultaron heridas el jueves en un incendio que se sospechaba podría haber sido provocado y que se extendió por un edificio de oficinas en la ciudad surcoreana de Daegu, según bomberos y policía local.

Las autoridades desplegaron docenas de bomberos y vehículos para apagar el fuego, que comenzó en torno a las 10:55 horas en el segundo piso de un edificio de oficinas de siete pisos situado cerca de la corte de distrito de la ciudad.

Por el momento se habían confirmado siete muertos, incluido un hombre sin identificar que la policía sospechaba había provocado el incendio en la oficina de un abogado. Al menos 41 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo, y 26 recibían tratamiento en hospitales cercanos, dijo Park Seok-jin, jefe de bomberos del distrito de Suseong, en Daegu.

No había otras personas atrapadas en el edificio, dijo Park.

FIRE IN DAEGU

At least 7 dead in Daegu office fire

Arirang News ▶ https://t.co/mVDEocNgm0

News Center ▶ https://t.co/mZQ2egcQgF pic.twitter.com/Fmmd6pOuuS

— Arirang News (@arirangtvnews) June 9, 2022