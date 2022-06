La democracia es el ingrediente esencial para el futuro de América: Biden en Cumbre

Madrid, 9 de junio (Europa Press) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha inaugurado este miércoles formalmente la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y ha declarado que la democracia es un “sello distintivo de la región”.

Antes de iniciar el discurso, el Presidente estadounidense y la primera dama, Jill Biden, han saludado a más de 20 jefes de Estado de América, entre ellos los de Canadá, Brasil y Argentina.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que la región es “grande y diversa”, agregando que no todos los países están “siempre de acuerdo en todo”. “Pero como son democracias, resuelven los desacuerdos con respeto mutuo y diálogo”, ha añadido.

Asimismo, el Presidente estadounidense ha mencionado una declaración sobre migración que se dará a conocer el viernes, describiéndola como un “nuevo enfoque innovador e integrado para gestionar la migración y la responsabilidad compartida en todo el hemisferio”.

“La migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados Unidos”, ha subrayado Biden, agregando que “la migración ilegal es inaceptable”.

Tune in as the Vice President and I participate in the inaugural ceremony of the Ninth Summit of the Americas. https://t.co/h1h0b8jTN0

Por otro lado, Biden ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto para formar a 500 mil profesionales médicos en la región en un plazo de cinco años.

Biden ha desvelado un marco económico que hará más sostenible el comercio regional, reforzará las cadenas de suministro, creará puestos de trabajo en energías limpias y abordará la crisis climática.

“Tenemos que romper el ciclo en el que las comunidades marginadas son las más afectadas por las catástrofes y las que tienen menos recursos para recuperarse de las crisis y prepararse para la siguiente”, ha enfatizado el mandatario.

Asimismo, el Presidente ha propuesto un cambio en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prometiendo invertir capital estadounidense en el brazo de financiación del sector privado del banco para mejorar la energía renovable, la conectividad digital y la salud.

También ha anunciado una nueva asociación entre los mayores exportadores de alimentos del hemisferio para aumentar la producción de alimentos exportados y la producción de fertilizantes para el transporte.

Mientras viajaba a Los Ángeles, Biden, ha hablado con el líder opositor venezolano Juan Guaidó horas después de las palabras del Presidente Nicolás Maduro sobre las sanciones impuestas por Washington y la Cumbre de las Américas a la que Caracas no ha sido invitada.

I’m on my way to Los Angeles to host the Ninth Summit of the Americas. I look forward to working with leaders from across the Western Hemisphere to strengthen our bonds and to address our core challenges — from economic prosperity and climate change to migration and COVID-19. pic.twitter.com/bDndE5gwDo

— President Biden (@POTUS) June 8, 2022