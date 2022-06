OMS: Ya van más de 700 casos de hepatitis infantil de origen desconocido en 34 países

Madrid, 9 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que ya se han registrado más de 700 casos de hepatitis aguda en niños en 34 países y que 112 están bajo investigación.

"WHO continues working with countries to investigate the cause of #hepatitis in these children. So far, the five viruses that commonly cause hepatitis have not been detected in any of these cases"-@DrTedros https://t.co/n4lnbNrde0

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2022