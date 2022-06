Salinas Pliego eleva tono contra SAT: “se mete en la caca” para decir cómo va el país

En más de una ocasión, Ricardo Salinas Pliego ha dicho que él no le debe nada al fisco. Recientemente ha señalado que los mexicanos pagan muchísimo en impuestos y que sólo es dinero “que el Gobierno se roba y despilfarra”.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y el tercer mexicano más rico, según la lista de Forbes 2022, reiteró que no pagará los impuestos que le solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que si se involucra en dichos temas es para explicar “cómo va el país”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el magnate mexicano continuó con la polémica que inició la tarde del 8 de junio en donde criticó a los “gobeirnicolas” por el supuesto “despilfarro” de impuestos de la Reforma de Telecomunicaciones que, según señaló el medio de comunicación ADN40 (del cual también es dueño), no ha dejado de presentar fallas.

“¿Recuerdan que hace poco vimos cuánto pagamos de impuestos los mexicanos? Vean esta joya… en esto MAL GASTAN lo que nos roban en impuestos los #Gobiernicolas. NADIE va a decir nada? No aprendemos? Las empresas administradas por el gobierno están quebradas!!!”, escribió Salinas Pliego. Y agregó: “HEMOS TRABAJADO PARA PAGARLE SUS MAMADAS AL GOBIERNO. Son pésimos administradores, no le rinden cuentas a nadie y no tienen jefe. Les vale madre tirar el dinero de nuestros impuestos, robárselo o auto asignárselo”.

No, yo me meto en la caca, más que para sacar conclusiones de cómo va el pais 😌 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 9, 2022

Momentos después, el titular del Sistema del Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, citó la publicación del magnate y consideró que la forma en la que se expresó no sólo no fue la correcta, sino que carece de autoridad moral, ya que pese a ser uno de los tres hombres más ricos del país busca la forma de no pagar impuestos.

“Este elegante lenguaje, viniendo de uno de los hombres más rico de México, experto en eludir, evadir y consolidar para no pagar impuestos, hacen de Ricardo Salinas Pliego un empresario sin autoridad moral”, se lee en la publicación de Villamil.

El dueño Grupo Salinas reviró y le respondió a Villamil con insultos y exhortándolo a “que si quiere su dinero” entre a trabajar a Elektra para que así él pueda pagarle.

“Jenarito primero, ser rico no es malo, ni un impedimento para decir las cosas como son y menos para decirle a usted que es un pobre pendejo, no es evasión es deducción, si quiere mi dinero póngase a trabajar en Elektra y le pago para que viva, o siga lamiendo suelas y listo”, escribió Salinas en el tuit que ahora aparece fijo en su perfil.

En otra publicación donde algunos usuarios le reclamaron el pago al fisco, el empresario dijo que “sabe tanto de impuestos que por eso no paga”, al mismo tiempo retuiteó una publicación en la que un usuario llamado Alejandro Guevara afirmó que “hay muchas ilegalidades en las Leyes tributarias” y que “no pagar no es evadir, es implementar medios de defensa para pagar lo legalmente justo”.

Sus publicaciones sobre el pago de impuestos han tomado su cuenta de Twitter desde el pasado 5 de junio, cuando citó una publicación de la cuenta “Caminos de la Libertad”, proyecto a cargo de Grupo Salinas, en donde se afirmó que “los mexicanos trabajamos, en promedio, 156 días del año para pagar nuestros impuestos”. Respecto a ello, Ricardo Salinas señaló que hasta ese día iban precisamente 156 días del año “y todos han sido para pagar impuestos, para mantener a los PARÁSITOS #Gobiernicolas”.

En otra publicación del 6 de junio calculó que si un mexicano que gana 10 mil pesos mensuales y paga un 35 por ciento de ISR, más el 16 por ciento de IVA, del primer pago de impuestos se le retendrían 3 mil 500 pesos, y de los supuestos 6 mil 500 restantes se le cobrarán mil 040 pesos de Impuestos sobre el Valor Agregado, “por lo de tus 10 mil, sólo te quedan libres 5 mil 460 pesos. Lo demás lo regalaste a los parásitos”.

Eso sin contar los “otros impuestos” como el IEPS a las gasolinas, el ISAN sobre los autos nuevos, la tenencia 🤦🏻‍♂️ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 6, 2022

Sin embargo, varias cuentas —tanto de usuarios en general como de profesionales y organizaciones— le hicieron saber a Salinas que su cálculo es erróneo, ya que una persona que gana 10 mil pesos no paga 35 por ciento de impuestos, sino una tasa de 8.3 por ciento. Su error se debe a que el ISR es un impuesto progresivo, es decir, entre más sueldo se perciba mayor será la retención tributaria.

En una de las cuentas administradas por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad se expuso que lo que Ricardo Salinas Pliego debe al SAT equivale a los impuestos que pagarían en un año 4.2 millones de trabajadores que ganan los 10 mil pesos al mes que él menciona; y que de igual forma, su deuda al SAT es tan alta, “que un trabajador que gana los 10 mil pesos que menciona, tendría que trabajar más de 350 mil años para llegar a acumular sólo lo que el multimillonario debe a la autoridad fiscal”.

La cuenta señaló también que pese a que los multimillonarios mexicano deberían pagar el 35 por ciento de Impuestos Sobre la Renta, la tasa efectiva es mucho menor, ya que aún son aplicables deducciones y “otros trucos fiscales” que disminuyen su tasa final de pago, por lo que “el uno por ciento más rico en México paga apenas una tasa de alrededor del 18 por ciento”.

AUTORIDADES LE EXIGEN PAGO DE IMPUESTOS

El problema entre el empresario dueño de Grupo Salinas y el SAT no es reciente. De hecho, en varias ocasiones los requerimientos de la autoridad hacendaria se han resuelto en Tribunales, en donde se ha resuelto que Salinas Pliego tiene que pagar.

En octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que Grupo Elektra tendría que realizar un pago de 18 mil 455 millones de pesos por “infracciones” al fisco que, de acuerdo con la revista Proceso, registró entre 2008 y 2012.

De acuerdo con el desglose de la cifra, la empresa debería pagar créditos fiscales de 5 mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, resultando en un monto final de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.

Dicha resolución se sumó a la que el TFJA emitió también a principios de ese mes y que obliga a Grupo Elektra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos, “derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación”.

Además, el 3 de diciembre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Grupo Elektra debía pagar al SAT mil 431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Aunque la compañía interpuso un recurso de impugnación para que Elektra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco mexicano, el Tribunal desestimó el amparo porque “todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, de acuerdo con lo planteado por el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz.

Más adelante, el 27 de enero de 2021, la misma sala del Tribunal resolvió que Grupo Elektra deberá pagar al SAT cuatro mil 916 millones de pesos por ISR omitido en el ejercicio de 2011. En aquel momento, los 11 magistrados confirmaron por unanimidad el adeudo y declararon infundado un juicio de nulidad promovido por Elektra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del tercer hombre más rico de México realizó operaciones contables irregulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Hasta ese momento, el Tribunal había confirmado tres créditos fiscales contra Elektra que suman más de 25 mil millones de pesos, pero en total adeudaba 34 mil millones de pesos al SAT. El 2 de febrero de 2021, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.

“Nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal, pero lo que sí les puedo decir, que ya es público porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la notificación sale antes de que notifiquen al SAT, tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia, de esos seis uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto”, expuso Raquel Buenrostro, titular del SAT.

“¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?”, le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.

Una semana después, el empresario mexicano respondió a un usuario de redes sociales que no pagará “ni un rábano” al SAT, esto luego de que le preguntaran si con eso pensaba pagar su adeudo. El cuestionamiento se hizo como respuesta a una fotografía que subió con sus rábanos orgánicos.

El pasado 19 de enero del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió que Grupo Elektra, uno de los grandes bastiones de este empresario, deberá pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006.

Durante más de una década, el SAT mantuvo una batalla en los tribunales contra Grupo Elektra, pero hasta ese momento fue que la Segunda Sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas y confirmó las sentencias previas del TFJA y de un Tribunal Colegiado de Circuito.

En la revisión del amparo 2497/2018, la Segunda Sala de la SCJN resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar a SAT.

Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero debido a los recursos de amparo presentados por Grupo Salinas, llegó hasta la Suprema Corte en marzo de 2018. Tras la decisión, la empresa señaló en un comunicado que emprenderá acciones legales ante instancias internacionales. Además, dijo contar con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideran “una violación flagrante” de sus “derechos humanos”.

Pese a los constantes llamados de las autoridades fiscales, Salinas ha insistido una y otra vez que no debe ni un peso y que por ende, no tiene nada que pagar. El 2 de febrero de 2022, el dueño del conglomerado Grupo Salinas que cuenta con Banco Azteca, TV Azteca, Elektra, Totalplay, entre otros dijo a través de un video, compartido por su sobrino Memo Salinas, que como persona física no debe “ni un peso”, pero que si sus empresas deben, “que paguen”.

“En primer lugar, Ricardo Salinas Pliego soy yo, yo persona física y no debo ni un quinto, ni tengo abierta de ninguna auditoria, ni ninguna querella. Yo en lo personal. Ahora, yo soy dueño de muchas empresas y mis empresas son con mis hijos. Si deben las empresas, pues que paguen”.

Aquí lo que sobran son huevos 🥚🥚 y billetes 💵 pequeño PPPadawan. Claro que le pregunté y respondió. Manténgase atento al twitter del Tío @RicardoBSalinas 🤜🤛 https://t.co/WvMqh7w7S7 pic.twitter.com/rm1bCNaXtw — MEMO SALINAS (@MemoSalinas) February 2, 2022

Ricardo Salinas afirmó que él no debe nada y que incluso es de los pagadores de impuestos más grandes de México: “Este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Entonces que no me vengan con mamadas de que no pago impuestos y hay que decirlo porque no tienen llenadera. Yo pago y pago demasiado”.

En 2020 Grupo Elektra informó que litigaba contra ocho créditos fiscales por un total de 34 mil 63 millones de pesos. Los juicios por que enfrenta son los siguientes:

1. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2006, en el que el 19 de enero la SCJN resolvió que Grupo Elektra deberá pagar 2 mil 636 millones de pesos.

2. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2006, en el cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó un crédito fiscal a cargo de Grupo Elektra por concepto de ISR del ejercicio fiscal de 2006 por un monto de 327 millones 193 mil pesos.

Actualmente, Grupo Elektra alista un recurso de revisión para presentar en contra de dicha sentencia. Además, se presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo trámite se encuentra suspendido hasta que se resuelva en definitiva la demanda de amparo indirecto antes mencionada. La contingencia histórica de este juicio asciende a 45 millones 664 mil 124 pesos.

3. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2007. Hasta este momento, la contingencia histórica de este juicio asciende a 2 mil 973 millones de pesos.

4. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2008. Por este ejercicio fiscal, la empresa tiene una deuda que asciende a mil 431 millones de pesos.

5. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2010. La deuda de este este ejercicio es de alrededor de 2 mil 004 millones de pesos.

6. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2011. El 26 de marzo de 2021, la empresa interpuso una demanda de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de la cual aún se encuentra en espera de su resolución, pero se estima que la contingencia histórica de este asunto supera los 4 mil 916 millones de pesos.

7. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2012. La empresa de Grupo Salinas presentó ante las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una demanda de nulidad en contra del crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2012, la cual se encuentra a espera de la resolución de la Sala Superior del TFJA. La contingencia histórica del presente asunto supera los mil 603 millones de pesos.

8. Juicio fiscal contra liquidación de impuesto sobre la renta del ejercicio 2013. Por este ejercicio fiscal se estima un adeudo de 18 mil 455 millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego también es conocido por ser uno de los empresarios que en la pandemia hizo trabajar a sus empleados, pese a los riesgos que éstos enfrentaban en medio de las primeras olas de COVID-19, y pese a que los giros de sus tiendas son considerados como “no esenciales”.

En 2020, una persona que trabaja para Grupo Salinas confirmó a SinEmbargo que tan sólo en el Corporativo Esmeralda, ubicado en Insurgentes (Ciudad de México), no permitía que la gente se fuera a casa por la pandemia, pese a que se registraban contagios de COVID-19 en la sucursal.

Aunque incluso se iniciaron iniciativas en Change.org exigiendo que Salinas Pliego dejara ir a sus empleados a casa, el empresario respondió que “salvar la economía significa salvar MÁS VIDAS”.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.