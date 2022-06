“No quieren cambiar”: AMLO pide a Iberdrola pagar multa por violar Ley de autoabasto

López Obrador señaló que la multa impuesta a Iberdrola por nueve mil 145 millones de pesos está bien fundamentada.

Ciudad de México, 9 junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Iberdrola pagar los nueve mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por vender energía con un permiso de autoabasto, la multa más alta en la historia del sector energético.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente acusó a la empresa española de estar mal acostumbrada al influyentismo con los gobiernos anteriores para evitar multas, pero que “las cosas cambiaron” y esta vez la sanción está fundamentada porque siguen violando la Ley.

“Es un asunto de la CRE y está fundado y tiene que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda, porque estaban y siguen estando, en algunos casos, violando la Ley con el autoabasto”, expresó.

Ante este contexto, López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya definió por jurisprudencia y número de votos que “el famoso autoabasto es fraude legal”.

Además, negó que empresas como Iberdrola tengan permitido vender energía eléctrica, por lo que los usuarios deben arreglar su situación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la CFE para que les abastezca la energía. Le he planteado a la CFE que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la Ley. Y ya muchos clientes o algunos se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la CFE”, aseguró el Presidente.

Respecto a la multa de la empresa española, el mandatario federal reiteró que en el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados de México, “piensan que van a ir pateando el bote y que se va a terminar el Gobierno y van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta, yo les aconsejo que no lo hagan porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor”.

La CRE aplicó una multa a la compañía Iberdrola Energía Monterrey por poco más de nueve mil 145 millones de pesos por violar, de acuerdo con el resolutivo del ente regulador mexicano, un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto vendiéndola a sus socios.

Iberdrola Energía Monterrey entregó la energía a sus socios a cambio de una “prestación económica”, algo que no está permitido en la regulación bajo la cual se otorgó el permiso.

La multa impuesta por la CRE a Iberdrola por violar la ya derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sólo es inferior a la impuesta en 2011 por la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a Telmex, por 11 mil 989 millones de pesos.