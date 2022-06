FOTOS: Revelan “ombligo” más antiguo en fósil de dinosaurio de 125 millones de años

MADRID, 9 Jun. (Europa Press) – Una tecnología de imágenes láser de alta resolución ha permitido finalmente revelar el ombligo más antiguo conocido, en un fósil de dinosaurio de 125 millones de años encontrado en China hace 20 años.

“Usando imágenes de LSF, identificamos escamas distintivas que rodeaban una cicatriz umbilical larga en el espécimen de Psittacosaurus, similar a ciertos lagartos y cocodrilos vivos. Llamamos a este tipo de cicatriz ombligo, y es más pequeña en humanos. Este espécimen es el primer fósil de dinosaurio que conserva un ombligo, lo que se debe a su excepcional estado de conservación”.

Did you know that #dinosaurs had belly buttons? That's what my new paper led by Phil Bell reveals today in @BMCBiology! Happy to have started this project, which has led to the discovery of such an interesting feature in dinosaurs!

