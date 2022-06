Jim y Joyce protagonizan FOTO de la última entrega de Stranger Things

Madrid, 9 de junio (Europa Press).- Los fans de Stranger Things han devorado los siete capítulos el Volumen 1 de la cuarta temporada. Será el 1 de julio cuando llegue la segunda parte y, para amenizar la espera, Netflix ha lanzado una nueva imagen protagonizada por Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder).

En la foto se ve a ambos personajes abrazándose. No se sabe exactamente a qué episodio pertenece pero, según Screen Rant, es un fotograma de uno de los dos últimos capítulos de la ficción. Además, Netflix ha lanzado otras tres imágenes en las que se ven a los jóvenes protagonistas en la siniestra Mansión Creel.

Truly cannot get over how awe-inspiring the acting on Stranger Things was this season! pic.twitter.com/E16nV9OERv

— Netflix (@netflix) June 7, 2022