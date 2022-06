FOTO captada por Curiosity muestra una roca con picos sobresaliendo de suelo marciano

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) – El rover Curiosity de la NASA en Marte ha tomado una imagen particular en su ruta por la ladera del Monte Sharp: una roca con pinchos que sobresalen del suelo.

Esta imagen fue tomada por la Mast Camera (Mastcam) a bordo del rover el 15 de mayo, o sol 3474 de la misión. La foto comenzó a circular después de que el Instituto SETI tuiteara al respecto y ofreciera una explicación posible de cómo se formó la característica.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

— The SETI Institute (@SETIInstitute) May 26, 2022