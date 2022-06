A mayor consumo de lácteos, mayor riesgo de cáncer de próstata, apunta un estudio

Madrid, 9 de junio (Europa Press).- Los hombres con un mayor consumo de alimentos lácteos, especialmente la leche, se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata en comparación con los hombres con un menor consumo, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Loma Linda Health (Estados Unidos), publicado en el American Journal of Clinical Nutrition.

El estudio no halló esa relación entre el aumento del riesgo de cáncer de próstata y la ingesta de calcio no lácteo, lo que sugiere que otras sustancias, además del calcio, desempeñan un papel en el riesgo que suponen los alimentos lácteos para el cáncer de próstata.

Los resultados del estudio revelan que los hombres que consumían unos 430 gramos de lácteos al día (una y tres cuartos de tazas de leche) se enfrentaban a un riesgo un 25 por ciento mayor de padecer cáncer de próstata en comparación con los hombres que sólo consumían 20.2 gramos de lácteos al día (media taza de leche a la semana). Además, los hombres que consumían unos 430 gramos de lácteos al día se enfrentaban a un aumento del riesgo aún mayor en comparación con los hombres que no consumían ningún tipo de lácteos en su dieta.

Fraser señala que los resultados presentaban una variación mínima cuando se comparaba la ingesta de leche entera con la de leche reducida o descremada; no se observaron asociaciones importantes con el queso y el yogur.

El estudio evaluó la ingesta dietética de más de 28 mil hombres norteamericanos con una amplia gama de exposición a los lácteos y al calcio, todos los cuales estaban inicialmente libres de cáncer. La ingesta dietética se estimó a partir de cuestionarios de frecuencia de alimentos (FFQ) y de repetidos recordatorios de 24 horas. Un cuestionario de referencia incluía datos demográficos, antecedentes familiares de cáncer de próstata, actividad física, consumo de alcohol, pruebas de detección de cáncer de próstata e IMC.

A continuación, utilizaron los registros estatales de cáncer para hacer un seguimiento del estado del cáncer de próstata de los participantes durante un tiempo medio de casi ocho años. Al final del periodo de estudio, los registros estatales de cáncer informaron de mil 254 nuevos casos de cáncer de próstata entre los participantes durante el seguimiento.

Como parte de su análisis, separaron la ingesta de calcio no lácteo (procedente de frutos secos, semillas, verduras crucíferas y otras verduras verdes, legumbres, frutas y cereales fortificados) de la ingesta de alimentos lácteos. Utilizaron un modelo estadístico para centrarse en la ingesta de alimentos lácteos, independientemente de otros factores como la ingesta de calcio no lácteo, los antecedentes familiares de cáncer de próstata, la raza o la edad.

La naturaleza de la cohorte, amplia y diversa, situó a los autores del estudio en una posición sólida para evaluar estas diferencias, señala Fraser. “Como nuestra cohorte de estudio mostraba una gran disparidad y divergencia en la ingesta de lácteos y en los niveles de calcio, pudimos plantear la pregunta con una fuerza inusual”, destaca.

Así, afirma que un factor interesante a tener en cuenta es que los resultados no mostraron un aumento uniforme del riesgo en los hombres con una ingesta incremental de lácteos. En otras palabras, el aumento de la ingesta de lácteos en incrementos de 50 gramos no produjo los mismos aumentos de riesgo a medida que las porciones eran cada vez más grandes.

Los estudios anteriores podrían haber pasado por alto el efecto curvilíneo o el aumento no uniforme del riesgo entre el consumo de lácteos y el cáncer de próstata si la mayoría de esos participantes ya bebían más de un vaso de leche al día. Sin embargo, la cohorte de este estudio permitió a los investigadores comparar una amplia gama de consumo de lácteos, incluyendo niveles muy bajos.

Los datos aportaron pocas pruebas de una asociación entre la ingesta de calcio y el cáncer de próstata incidente. “Una interpretación es que los alimentos lácteos, o algún factor de riesgo desconocido estrechamente asociado, están relacionados causalmente con el riesgo de cáncer de próstata”, afirma el estudio.

Además, informes anteriores han asociado la ingesta de lácteos y otras proteínas animales con niveles sanguíneos más altos de una hormona, el factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1), que se cree que favorece ciertos tipos de cáncer, incluido el de próstata.

Un estudio anterior del Adventist Health Study-2 sobre los efectos de los lácteos en el riesgo de cáncer de mama en las mujeres informó de resultados similares tanto en el riesgo no uniforme con el aumento de los niveles de consumo como en la magnitud del riesgo, recuerda Fraser.

Mientras nuevos estudios investigan cómo el consumo de lácteos podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata, Fraser aconseja que los hombres prudentes con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros factores de riesgo “sean cautelosos” a la hora de consumir incluso niveles moderados de lácteos como parte de su dieta hasta que esto se aclare.

“Si cree que tiene un riesgo superior a la media, considere las alternativas de la soja, la avena, los anacardos y otras leches no lácteas”, recomienda.

