Se necesita más investigación para resolver origen de la COVID, dice OMS en reporte

LONDRES, 9 de junio (AP) — Un panel convocado por la Organización Mundial de la Salud declaró que se necesita más investigación sobre el origen de la COVID-19, incluyendo un análisis más detallado de la posibilidad de que se trató de un accidente de laboratorio.

En un reporte divulgado el jueves, el grupo de expertos de la OMS indicó que faltan “datos esenciales” para dar con el origen del virus. El panel se declara “abierto a toda evidencia científica que pueda surgir en el futuro y que permita una evaluación exhaustiva de toda hipótesis razonable”.

La identificación del origen animal de un virus puede tardar años; le tomó a la comunidad científica 15 años descubrir la especie exacta de murciélago que engendró el SARS, una enfermedad respiratoria afín a la COVID-19.

La comisión de la OMS señaló que, debido a que han ocurrido accidentes de laboratorio en el pasado, esa teoría no se puede descartar del todo, pese a que se ha politizado mucho.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha dicho reiteradamente — sin evidencia alguna — que la COVID-19 comenzó en un laboratorio chino. También ha acusado a la OMS de “conspirar” con China para encubrir el origen de la enfermedad, mencionando los elogios públicos que la agencia ha dirigido hacia China.

