Google lanza Dynamic World, app que monitoriza ecosistemas terrestres en tiempo real

MADRID, 9 Jun. (Europa Press) – Google ha presentado una aplicación llamada Dynamic World que monitoriza los usos del suelo de todo el mundo en tiempo real y estima cuáles son las condiciones en las que se encuentran los ecosistemas terrestres, ya presenten vegetación o sean áreas construidas.

Google ha explicado que Dynamic World produce a diario más de 5 mil imágenes de distintos puntos de la superficie terrestre, lo que puede suponer un avance con respecto a otros métodos tradicionales, que generan datos que pueden tardar años en producirse.

Para ello, hace uso del instrumento multiespectral Sentinel-2 Top of Atmosphere, una herramienta que permite acceder a datos actualizados del estado del suelo cada dos o cinco días, según la ubicación que se esté estudiando.

Además, gracias a un modelo basado en Inteligencia Artificial (IA), se puede examinar una imagen píxel a píxel para estimar el grado de cobertura de árboles o de urbanización de una zona determinada.

De esa manera, se puede conocer cuál es el estado de un lugar determinado en el que haya nevado días después de este fenómeno meteorológico, así como los restos de un incendio originado en un bosque.

Entre algunos de los ejemplos que ofrece esta plataforma está el incendio Caldor, en California (Estados Unidos), que arrasó con 221 mil 775 acres en el condado de El Dorado y destruyó más de mil edificaciones.

Días después del inicio de este incendio, la tipología del suelo previa a este se modificó de “árboles” a “matorrales y arbustos” como consecuencia de este desastre natural.

Google's new Dynamic World Land Cover dataset lets you easily map changes in landcover over the past few years. For example, here in Urumqi, I am mapping (shown in red) Uyghur neighbourhoods that were demolished between 2016 and 2018. pic.twitter.com/FHVcGZTCqq

— Nathan Ruser (@Nrg8000) June 9, 2022