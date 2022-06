China publica un nuevo mapa geológico de la Luna, el primero de su tipo en el mundo

BEIJING, 9 jun (Xinhua) — China ha publicado un nuevo mapa geológico de la Luna a escala 1:2.500 000, el primero de su tipo en el mundo, según la Academia de Ciencias de China (CAS, siglas en inglés).

El mapa incluye 12 mil 341 cráteres de impacto, 81 cuencas de impacto, 17 tipos de rocas y 14 tipos de estructuras, lo que proporciona información básica importante para la investigación científica, la planificación de la exploración y la selección de lugares de aterrizaje en la Luna.

El mapa fue publicado en la revista Science Bulletin y está disponible en chino e inglés, en versión impresa y electrónica.

A new geological map of the Moon, made in China: https://t.co/V8LrlMLaMp -> https://t.co/9W2gLhQiEw and https://t.co/0QKb4Q4H5K . All all data will be freely available: https://t.co/1bapFENZJk pic.twitter.com/V2JEKJzmO0

— Daniel Fischer (@cosmos4u) June 8, 2022