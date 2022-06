Francia derrota en semifinales a la selección de México Sub-21 en el Maurice Revello

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 9 de junio (ASMéxico).- Se terminó el sueño mexicano de conseguir el trofeo del torneo Maurice Revello, pues cayeron por 4-1 en las Semifinales en contra de una poderosa Francia que dentro de la competencia que organiza en las divisiones menores.

Aunque el equipo mexicano mostró destellos de poder anotar, los galos fueron instintivos para abrir el marcador, pese a la baja temprana que sufrieron por la lesión de Eitike, pues al minuto 13 Mara aprovechó el rechace del portero mexicano para abrir el marcador.

El dominio que Francia tenía en el juego era tal que no tardó en caer el segundo tanto, mismo que al 19′ Agoume, el capitán, aprovechó su ventaja para meter el segundo tanto y acabar con las ilusiones mexicanas.

Sobre los 31 minutos del juego, cayó el tercero con un disparo de media vuelta de Mara, quien ya tenía un dominio completo sobre los mexicanos, quienes trataron de hacer el gol que acortara distancia en el marcador; sin embargo, no llegó en el primer tiempo.

Con ese abrumador marcador en contra, México salió al segundo tiempo motivado, creyendo que era posible una remontada, ilusión que mantuvieron en los primeros minutos de la segunda parte porque Álvarez anotó, acortando distancia en el marcador.

Tras el gol, Francia entendió que debía arriesgar más, debía recuperar el dominio en el juego que tenía desde el primer tiempo, por lo que salieron al frente y a buscar, tuvieron oportunidades, como un balón al travesaño que, prácticamente, salvó al equipo azteca.

El dominio francés se extendía en el cronómetro, los minutos se consumían sin ver una aproximación de México, por lo que al 80′ llegó el cuarto y último gol de Francia cuando Aouchiche mandó un potente tiro al ángulo que venció al portero, siendo éste el último clavo en el ataúd de las ilusiones mexicanas.

#FRAMEX | 📸

France 🇨🇵 reach the final in style against Mexico 🇲🇽#TMR2022 pic.twitter.com/T0CqEbXwQC

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 9, 2022