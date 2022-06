Johnny Depp y Jeff Beck anuncian fecha de lanzamiento de su nuevo álbum en conjunto

Después del juicio con su exesposa Amber Heard, el actor de Piratas del Caribe anunció la fecha de lanzamiento del nuevo álbum en colaboración con Jeff Beck.

Por Mark Kennedy

NUEVA YORK, 9 de junio (AP).- Recién salido de su batalla legal con su exesposa, Johnny Depp anunció que él y el legendario guitarrista Jeff Beck lanzarán un álbum, compuesto principalmente de versiones de otras canciones, el próximo mes.

El álbum de 13 pistas del dúo se titula “18” y se lanzará el 15 de julio. Dijeron que titularon el álbum después del estallido creativo que sintieron trabajando juntos. “Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo a los 18, así que ese también se convirtió en el título del álbum”, dijo Beck en un comunicado.

El álbum contiene versiones de “Venus In Furs” de The Velvet Underground, la balada de Everly Brothers “Let It Be Me” y el clásico soul de Marvin Gaye “What’s Going On”. También hay versiones de “Midnight Walker” de Davy Spillane y dos canciones de la obra maestra de los Beach Boys, “Pet Sounds”: “Caroline, No” y “Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)”.

Depp suministró dos originales, incluido “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”, el primer sencillo del conjunto. La portada del álbum, un boceto de dos jóvenes con camisetas blancas, fue diseñada por la esposa de Beck, Sandra.

Depp, miembro durante mucho tiempo del grupo de rock Hollywood Vampires con Alice Cooper y Joe Perry, comenzó a grabar con Beck en 2019, y Depp se ha unido a la gira europea actual de Beck.

A principios de este mes, un jurado se puso del lado de Depp en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard, otorgó al actor de Piratas del Caribe más de 10 millones de dólares y reivindicó sus acusaciones de que Heard lo difamó acusándolo de abusar de ella antes y durante su breve matrimonio.

Pero en una decisión dividida, el jurado también encontró que Heard fue difamada por uno de los abogados de Depp, quien la acusó de crear un engaño detallado que incluía maltratar el apartamento de la pareja para quedar peor ante la policía. El jurado le otorgó dos millones de dólares.