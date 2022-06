VIDEO: El luchador mexicano “El Sagrado” agrede a fanático durante una pelea

El luchador perdió la paciencia y se dejó ir a golpes con uno de los espectadores en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco; ante los hechos, “El Sagrado” ofreció disculpas y aceptó el castigo que se le llegué a dar.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 9 de junio (LaOpinión/SinEmbargo).- En una función de lucha libre, celebrada en la Arena Coliseo de Guadalajara, se vivió un momento de tensión y terror luego de que un luchador conocido como “El Sagrado” agarró a golpes a un aficionado que estaba presenciando el show.

En la batalla en donde formaba equipo con los Gemelos Diablo, “El Sagrado” decidió bajarse del cuadrilátero para intercambiar palabras con un espectador pero la tensión de la discusión fue aumentando al punto de que el luchador optó por irse a las manos.

El peleador perdió los estribos y se fue a golpes con el espectador al punto que la seguridad de la arena tuvo que intervenir para separar la pelea y traer la calma nuevamente.

El Sagrado perdió la cabeza, se volvió un energúmeno y agredió a un seudo aficionado. La seguridad actuó a tiempo pero aquí no hay matices, ni pretextos, tendrá duras sanciones administrativas vía la comisión y PROMECOR. Unos segundos de barbarie que manchan un trabajo de 2 años. pic.twitter.com/aXcaqMptNn — Los Coliseinos (@_LosColiseinos) June 8, 2022

Tras el incidente los Gemelos Diablo lo apartaron del ring para evitar así un mal mayor y se espera a que el Consejo Mundial de Lucha Libre tome cartas en el asunto y aplique la sanción disciplinaria correspondiente.

La carrera de “El Sagrado” ha aumentado paulatinamente al punto de consagrarse campeón nacional de Tercias en dos ocasiones junto a los Gemelos Diablo, ganándose así un espacio recurrente entre los estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Ante los hehchos, el luchador se disculpó publicamente a través de su página oficial de facebook, asumiendo toda la responsabilidad de los hechos y aceptando la sanción que el Consejo Mundial de Lucha Libre crea correspondiente a sus actos.

“Pesé a los motivos que me orillaron a esta situación y que he expresado previamente en mis redes sociales, la actitud que mostré no representa mis valores ni el tipo de luchador que he demostrado ser a lo largo de 19 años de trayectoria”, escribió “El Sagrado”.

Asimismo, ofreció una disculpa a la afición de la Lucha Libre y aseguró que no volverá a hablar del tema.

