Protección Civil de Cuernavaca alertó de deficiencias en puente colgante que colapsó

De acuerdo con el documento sobre los posibles riesgos de la reapertura del puente, la cual el pasado martes resultó en la caída de alrededor de 20 personas, de las cuales unas 18 resultaron heridas y cuatro de ellas hospitalizadas.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– La Coordinación Municipal de Protección Civil de Cuernavaca ya había advertido al Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento, Pablo Aguilar Ochoa, que el Paseo Ribereño tenía deficiencias y se refirió específicamente al puente colgante que colapsó el pasado martes.

De acuerdo con el documento sobre los posibles riesgos de la reapertura del puente, emitido el 8 de marzo, ya se había alertado que los tensores del puente necesitaban ser reforzados previo a su uso.

El Presidente Municipal José Luis Urióstegui informó que buscará llevar a cabo el deslinde de responsabilidades al interior de su administración.

🚨#ÚLTIMAHORA | Cae puente colgante durante reinauguración del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz en #Cuernavaca. El alcalde José Luis Urióstegui, su esposa y miembros de la comitiva de prensa están entre los accidentados. pic.twitter.com/fZCgDNMXWO — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 7, 2022

“Tendrá que haber sanciones indudablemente, seguramente lo habremos de informar dentro de poco, en decisiones que corresponden a la Administración municipal; las decisiones que corresponden al Ministerio Público será éste quien las determine sin que nosotros influyamos en favor de alguien”, recalcó el Gobierno local.

Urióstegui explicó que el Ayuntamiento no evadirá su responsabilidad, pero aclaró que “aquí no es un tema que nosotros hayamos invertido algún recurso económico, el puente estaba construido desde la Administración pasada, no sabemos si esta administración hizo una inversión o no, su reapertura era responsabilidad de quien lo haya recibido”.

En tanto no se hayan atendido todas las medidas de seguridad para trabajadores y visitantes del parque, el mismo permanecerá cerrado. Mientras, trabajadores están reuniendo todos los elementos técnicos y administrativos para identificar las responsabilidades y entregar la información a la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del estado.

El pasado 7 de junio, varias personas resultaron lesionadas luego de que colapsara un puente colgante del Paseo Ribereño, en el Parque Porfirio Díaz. De alrededor de 20 personas que cayeron, cuatro continúan hospitalizadas, y un total de 18 resultaron heridas.