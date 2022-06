“El agua le toca a Conagua”, dice Samuel García ante protestas en NL (VIDEO)

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se deslindó el 8 de junio de los reclamos que ha recibido en las últimas semanas por la falta de agua y luz en la entidad.

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz, ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la [Comisión Federal de Electricidad] CFE; ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua… ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a [Comisión Nacional del Agua] Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, dijo Samuel García en conferencia de prensa.