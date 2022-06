Los Premios Grammy anuncian la incorporación de nuevas categorías en próxima edición

Por JONATHAN LANDRUM Jr.

LOS ÁNGELES, 9 de junio (AP).- Los premios Grammy agregarán una canción especial para el premio al cambio social y cinco categorías nuevas, incluida la de compositor del año, lo que le da a la Academia de la Grabación una vía para honrar al mejor compositor de la música.

La academia anunció el jueves que la nueva categoría de compositores no clásicos reconocerá a un individuo que fue el compositor “más prolífico” que no interpretó y no produjo para un cuerpo de trabajo nuevo durante un año de elegibilidad. La categoría adopta un enfoque diferente al de la canción del año, que premia al compositor o compositores que escribieron la letra o las melodías de una canción.

“Alguien que escribe su propia música y la graba no sería elegible”, dijo. “Tendrían que estar haciendo canciones para otros. Queremos resaltar el oficio de escribir canciones profesionalmente para los artistas”.“Los compositores están en el corazón de nuestro negocio e industria”, dijo. “Nada sucede sin compositores. Para nosotros, esto fue una obviedad. Está alineado con todos los cambios. Pensamos, ‘¿Cómo podemos hacer más? ¿Mostrar a más personas y ser más inclusivo con diferentes géneros?’”

Introducing this year's updates to the GRAMMY Awards process! 🎶 These updates will apply to the entire submission, nominations, and voting process for the 65th #GRAMMYs and include new Categories, a new Special Merit Award, Category amendments, and more.https://t.co/hYKasZLRJT

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) June 9, 2022