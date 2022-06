VIDEO: Exesposo de Britney Spears interrumpe su boda con Sam Asghari; lo arrestan

Por Jonathan Landrum Jr.

LOS ÁNGELES, 9 de junio (AP).- El exesposo de Britney Spears estrelló el sitio de su boda en el sur de California, dicen las autoridades.

THIS ASSHOLE IS LEGIT RUNNNG THROUGH HER HOUSE?? pic.twitter.com/D0q5BfffDp

— Fan Account (@TheSpearsRoom) June 9, 2022