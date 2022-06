Biden y Bolsonaro tienen un primer y tenso encuentro en Cumbre de las Américas

Por Chris Megerian y Darlene Superville

LOS ÁNGELES, 9 de junio (AP).— El Presidente Joe Biden evitó desafiar a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro respecto a las próximas elecciones en el país sudamericano y el manejo de la Amazonia durante la parte pública de su reunión el jueves en la Cumbre de las Américas, y Bolsonaro se mostró defensivo al abordar esos temas.

Los dos líderes nunca se habían reunido antes. Tomaron asiento en una sala del Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde Biden ha organizado esta cumbre de líderes del hemisferio occidental.

Durante la parte pública de su reunión, Biden dio sus comentarios de bienvenida a Bolsonaro con elogios por la “democracia vibrante e inclusiva y las sólidas instituciones electorales” de Brasil.

Tune in as the Vice President and I participate in the inaugural ceremony of the Ninth Summit of the Americas. https://t.co/h1h0b8jTN0

— President Biden (@POTUS) June 9, 2022