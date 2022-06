El actor Mark Ruffalo y el Presidente de Brasil protagonizan pelea en redes sociales

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El actor Mark Ruffalo y el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizaron una pelea en redes sociales por la reunión que tendría el mandatario con Joe Biden en la Cumbre de las Américas.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel lanzó un mensaje para advertirle a Bolsonaro sobre su reunión con el Presidente de EU.

Sin embargo, el mandatario brasileño respondió al mensaje, señalando que el artista desconocía la constitución de su país pero que estaba seguro que no era tan complicada como sus guiones de Hulk.

“Querido Mark Ruffles ¡tranquilo! Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar: “AHGFRR”. Léalo y descubrirá que no solo lo respeto, sino que protejo el estado de derecho de Brasil”, escribió Bolsonaro.

– Dear Mark Ruffles, calm dowm! I'm sure you have never read the Brazilian Constitution, but I can assure you it's nothing like the complicated Hulk scripts you have to memorize:"AHGFRR". Read it and you'll find out I'm not only respecting it, but protecting Brazil's rule of law. https://t.co/djBbccMAPX

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 10, 2022