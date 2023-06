Facultad de Diseño suma 4 meses sin clases: acusan faltas administrativas y acoso

Los estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño explicaron que son varias las problemáticas que dicha institución viene arrastrando, desde hace años y las que los hizo determinar el paro de labores desde el pasado 15 de febrero. Además, acusaron que pese a que se han llevado varias mesas de trabajo, en ninguna las autoridades académicas les han dado soluciones a sus demandas.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Desde el pasado 15 de febrero la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantiene en un paro de labores en respuesta a diversas inconformidades que la comunidad estudiantil ha denunciado por años y a las cuales las autoridades académicas no les han dado soluciones.

En entrevista con SinEmbargo, tres estudiantes que solicitaron el anonimato por miedo a represalias, explicaron que aunque son varias las problemáticas que dicha institución viene arrastrando, el motivo que los hizo determinar el paro de labores fue una cuestión técnica: la reducción del almacenamiento en Drive, de 1 Terabyte a 5 Gigabytes, con el que contaban los alumnos para resguardar sus tareas y proyectos, debido a que continúan con clases híbridas, algunos días en líneas y otros presenciales.

“La gota que derramó el vaso, que no es la razón por la cual nos fuimos a paro pero, fue lo que derramó el vaso, fue que los estudiantes de arte y de diseño teníamos la opción de tener almacenamiento en Drive de hasta un TB, como somos una de las pocas facultades que sigue teniendo clases híbridas, es decir en línea y presencial, necesitábamos tener ese almacenamiento, además de que muchos estudiantes trabajan con arte digital, photoshop, etcétera”, añadió.

Este viernes, estudiantes de este campus realizaron una marcha de “Los Bigotes” rumbo a Rectoría por el incumplimiento de su demanda para destituir a Mauricio de Jesús Suárez, director de la Facultad de Artes y Diseño por su presunta imposición de una recalendarización del semestre con clases a distancia.

En la entrevista con este medio destacaron que no tienen la posibilidad de que toda la comunidad estudiantil regrese a clases presenciales debido a que durante la contingencia sanitaria que provocó la pandemia por COVID-19, la Facultad de Artes y Diseño admitió más alumnos, rebasando con ello la capacidad física de la institución para recibir a los estudiantes.

No obstante, los estudiantes de la FAD subrayaron que esa situación sólo fue uno de tantos motivos que dieron lugar al paro, que ya cumplió casi cuatro meses, ya que, además, existen más inconformidades, algunas de las cuales llevan años sin poder resolverse, como son: casos de agresión sexual, inseguridad en los alrededores de la Facultad, transporte insuficiente, entre otros.

“El paro inició el 15 de febrero del presente año, y fueron muchísimas razones que ya se habían ido acumulando desde hace muchos años, hay muchas razones que tienen más de 10, 20 años, que estamos poniendo en el pliego para que ya se solucionen de una vez, entre ellas, violencia de género, transporte, alimentación, salud mental, etcétera”, dijeron.

DENUNCIAN ACOSO SEXUAL

Respecto a las agresiones sexuales que algunas de las alumnas han sufrido, los estudiantes enfatizaron que se está exigiendo la rescisión de contrato de cuatro profesores acusados de este delito, y aunque no precisaron el número de denuncias de este tipo que hay en la Facultad, aseguraron que son muchas y que las autoridades académicas esconden el total de las mismas.

“Ahorita se está pidiendo, se está exigiendo, la rescisión de contrato de al menos cuatro profesores, porque tienen cada uno de ellos múltiples denuncias”, dijo otra de las alumnas entrevistadas, quien señaló que cada vez que pregunta a las autoridades académicas sobre cuántas denuncias hay les cambian el número.

“Uno de ellos [de los profesores acusados], desde los 90 tiene denuncias y año con año se le van acumulando denuncias de acoso, de violación, etcétera, incluso ya tiene una denuncia por fuera de la facultad, en el MP de un familiar suyo, y aún así se le sigue protegiendo porque es uno de los profesores que más conectado está, no se le da ninguna sanción fuerte, se le dan amonestaciones”, dijo.

“Dirección y jurídico siempre se justifican diciendo que no tienen denuncias, no las quieren validar, por así decirlo, siempre cambian de historia, dicen ‘sólo tenemos dos denuncias, tenemos cuatro denuncias, tenemos tres denuncias, no tenemos denuncias’, la historia cambia”, afirmó, por lo que consideraron que “[los directivos] sí tienen ese conteo [de agresiones sexuales] perfectamente bien hecho, solamente que no se nos dice”, dijeron.

Los alumnos también denunciaron que durante el tiempo que lleva el paro han recibido diversas amenazas e intimidaciones por parte de los directivos de la Facultad con el propósito de que se levante la protesta. Además, aseguraron, quienes se han atrevido a denunciar a sus agresores han sido sancionados con meses de suspensión. “A mí el director me dijo que o se levantaba el paro o se nos iban a empezar a fabricar denuncias de acoso, a mí y a una chica parista”, sostuvo uno de los jóvenes entrevistados.

“Hace tiempo le llegó a un compañero parista, un citatorio falso con orden de aprehensión, acusado de supuestamente varios delitos penales, esto para desestabilizar y meter miedo, y daban una dirección que no correspondían a las instalaciones en donde se tendría que llevar a cabo esa cita. Por asesoría legal el compañero no asistió porque los abogados dijeron que corría riesgo de un secuestro o de un ataque físico”, relató.

“Otra intimidación, que está grabada y es pública, es que el actual titular de jurídico, el abogado de la facultad y el secretario general intimidaron a dos estudiantes y les dijeron que 500 profesores están muy enojados y exigiendo nuestros nombres y se los iban a tener que dar porque querían iniciar un proceso legal por proponer que se respetara un paro activo”, agregó.

“Una chica de posgrado denunció a su agresor, no dieron resultados las autoridades de la UNAM, entonces la chica encara a su agresor y esta chica obtiene como consecuencia tres meses de suspensión. La chica ha estado moviéndose mediáticamente, promoviendo amparo, etcétera y apenas ayer llegó la notificación que le aumentaron la sanción de tres meses a seis meses de suspensión”, afirmó.

Respecto a las negociaciones con las autoridades académicas para dar solución a sus demandas, aseguraron que han tenido lugar aproximadamente veinte mesas de trabajo y sólo en una se cumplió un punto del pliego petitorio, mientras que en el resto no les dan largas. “Las autoridades de la Facultad no han podido, no han querido, dar ninguna solución”, afirmaron

“Han sido muchísimas mesas de trabajo las que se han hecho y en todas nos dan respuesta de ‘vamos a dar seguimiento, vamos a hacer solicitudes, lo vamos a ir trabajando, y ya van tres meses y no se ha logrado absolutamente nada”, explicó uno de los estudiantes entrevistados.

“La única mesa de trabajo que dio frutos fue después de la primera marcha, se pidió que rectoría fuera a la Facultad de Artes y Diseño para realizar una mesa de trabajo, solamente en esa mesa fue que se cumplió un punto del pliego petitorio, y ha sido la única mesa que se ha establecido con rectoría”, en esta, detalló, se determinó eliminar “el filtro del 90 por ciento, ya que se impedía que los estudiantes continuaran con sus estudios a partir del 5to semestre”.

Por ello, advirtieron que mantendrán el paro si no se les dan soluciones a cada una de sus exigencias, entre ellas, la “destitución del director Mauricio de Jesús Juárez Servín, del secretario general Oscar Ulises Verde Tapia, y del titular jurídico, el abogado Javier Vázquez Ortega”, por lo que ya entregaron una carta a la rectoría de la UNAM y en están en espera de una respuesta a sus demandas.

“Estamos buscando ya la destitución porque ya han amenazado tanto, intimidado tanto, que ya hasta es peligro para estudiantes el volver a clases con esta administración y más para los estudiantes que estuvieron involucrados en este movimiento, se vuelve bastante, bastante peligroso”, indicaron.

“Vamos a seguir peleando por la destitución, porque no podemos volver a clases con esta dirección, administración. Esperamos de verdad tener una respuesta satisfactoria por parte de rectoría, si no la tenemos se va a volver a mandar otra carta e insistir” y enfatizaron: “En el momento en que se destituyan a los funcionarios que mencioné en ese momento se levanta el paro”.

Otras de las demandas que los estudiantes de la FAD están exigiendo son: Transporte seguro y gratuito, que cuente con horario flexible; transparencia en el presupuesto; que haya un pago digno a los modelos, ya que “les querían dar 80 pesos por hora, incluso, querían desaparecer ese servicio por completo y querían poner esculturas para que sustituyeran a los modelos”, dijeron.

“Rescisión de contrato a cuatro profesores que tienen múltiples denuncias desde hace años; alimentación saludable y a un precio accesible, ya que hay una cafetería y es muy cara y es muy poco saludable, y con muy poca variedad para las personas que tienen alimentación especial como personas vegetarianas, veganas; más almacenamiento de Drive; y mobiliario”.

También están buscando que se les asigne “un espacio autogestivo como comunidad”, ya que aseguraron que “siendo una escuela de arte no se nos permite expresarnos dentro de la Facultad”, y que se implemente seguridad en los alrededores de la Facultad, así como un servicio médico digno”, concluyeron.

