El PAN acusa a Samuel García de “morenizarse” y no respetar división de poderes en NL

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al Gobernador Samuel García respetar la división de poderes en Nuevo León y dejar de “morenizarse”.

Marko Cortés Mendoza acusó al Gobernador de Nuevo León de mermar las facultades de los Poderes Legislativo y Judicial en el estado.

En respaldo al Grupo Parlamentario del PAN en Nuevo León, a la dirigencia local y a los alcaldes, Marko Cortés prometió crear un frente común “para defender el estado de un mandatario que al estilo morenista se maneja a capricho y antojo”.

“El Gobierno del partido de Movimiento Ciudadano en Nuevo León es la copia fiel de los gobiernos morenistas, que no tienen el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y no reconocen la división de poderes que abona a un sano equilibrio político”, dijo el presidente del PAN en un comunicado.

Aseguró que Nuevo León vive hoy “uno de sus capítulos más negros, con una crisis en seguridad, donde hay ejecuciones y asesinatos a diario, en materia ambiental, el área metropolitana es la más contaminada a nivel nacional y la movilidad se ha convertido en uno de los principales problemas”.

Exhortó a Samuel García “a ponerse a trabajar y dejarse de manipular por el Presidente López Obrador y atender los problemas que más aquejan a los neoleoneses”.

“Si no puede, no quiere o no tiene la capacidad para gobernar el estado de Nuevo León, llámenos, nosotros le decimos cómo”, dijo el líder panista.