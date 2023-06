Mujer muere tras arrojarse de séptimo piso de hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– Una joven de entre 25 y 30 años de edad se arrojó desde el séptimo piso del hotel Holiday Inn que se ubica en el complejo de Reforma 222, en la Ciudad de México.

El hecho se difundió en redes, luego de que varias personas que pasaban por la calle de la colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, se percataron de las intenciones de la mujer, quien supuestamente llevaba casi media hora intentando romper la ventana blindada de la habitación.

Por medio de redes sociales se publicaron algunos videos del momento en que la joven se lanza del edificio. En las grabaciones se pueden escuchar los gritos de la gente pidiéndole que no lo haga, que se le brindaría ayuda, pero que no terminara con su vida.

vi mucha gente conmocionada, unos señores con los ojos llorosos… no sé por lo que estaba pasando la víctima, tampoco cuánto tiempo llevaba ahí. No la conozco y no me atrevo a ver los videos que hay en redes.

— Gema 🦖 (@GemaNarvaez) June 9, 2023