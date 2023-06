Un exoficial de inteligencia acusa a EU de ocultar vehículos extraterrestres intactos

EU, 9 de junio (Deutsche Welle).– Un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grusch, ha presentado una denuncia contra el Gobierno estadounidense, alegando que han estado ocultando un programa que posee pruebas físicas de vehículos extraterrestres, algunos de ellos “intactos y parcialmente intactos”.

Durante una serie de entrevistas con The Debrief y NewsNation, Grusch, quien es un veterano de la Fuerza Aérea y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, reveló aún más detalles impactantes. Afirmó que, además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el Gobierno de Estados Unidos ha encontrado incluso “pilotos” muertos dentro de estas naves. Según Grusch, esto ha sido parte de un programa altamente secreto de recuperación de ovnis que ha estado en marcha durante décadas.

Después de 14 años de servicio en los servicios de inteligencia estadounidenses, Grusch abandonó su cargo en abril. Según el informe de The Debrief, Grusch experimentó represalias por parte de funcionarios del Gobierno después de presentar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso.

A former U.S. intelligence officer claims a classified program has recovered UFO wreckage of “nonhuman origin.” @rosscoulthart and @BrianEntin report on why the Air Force veteran is taking his claims to Congress: https://t.co/kmQh5lCRiM #VargasReports pic.twitter.com/cEfNumKSwN

Sin embargo, a pesar del riesgo que esto representa para él personalmente, Grusch, según afirmó, ha decidido revelar esta información para que el resto del mundo pueda conocer lo que, en su opinión, se ha estado ocultando ilegalmente.

“Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo Grusch a NewsNation.

GRUSCH : “VEHÍCULOS INTACTOS Y PARCIALMENTE INTACTOS”

En una entrevista separada concedida a los periodistas de The Debrief Tea Leslie Kean y Ralph Blumenthal, que previamente revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis en un artículo de The New York Times en 2017, Grusch describió cómo el Gobierno supuestamente tiene evidencia de naves espaciales creadas por una “inteligencia no humana” de “origen desconocido.”

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”.

David Grusch TLDR

All you need to know against the upcoming wave of pseudo-skeptics shills :

1) Decorated Former Intelligence Officer, who worked for the DoD UAPTF, interviewed military personnel currently working or who worked for illegal secret programs, hidden from Congress… pic.twitter.com/nscC843sTt

— Baptiste Friscourt (@Baptiste_Fri) June 8, 2023