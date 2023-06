FGJ-CdMx desmiente que #LadyTepito, quien intimidó a manifestantes, trabaje con ellos

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– La mujer que amedrentó y amenazó a familiares y amigos de una víctima de feminicidio que se manifestaban ayer al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) no trabaja en dicha dependencia, confirmaron las autoridades capitalinas.

De acuerdo con los hechos, la protesta transcurría para exigir avances en el caso de la joven Lesly Martínez, quien fue asesinada a manos de su exnovio, Alejandro Alberto “N”, cuando una mujer que vestía de negro se presentó en la puerta del lugar argumentando que era empleada de la Fiscalía mientras alegaba a los manifestantes que se retiraran.

Las imágenes dejan ver cómo la mujer se acercó a las manifestantes con una lata de gas pimienta en la mano hablando con un hombre, a quien reclama la manera en que la está mirando.

“Orale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, menciona la mujer.