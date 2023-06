Alumnas denuncian presunto “acoso sistemático” de director del Tecnológico de Pachuca

El Comité Ejecutivo de la Sociedad de alumnos de la institución recibió varias denuncias de acoso, tanto del director, Miguel Ángel Lee, como de otras personas dentro del campus

Por Fernanda Huerta

Hidalgo, 9 de junio (Periódico Central).– Al ir subiendo las escaleras, él me llegó por la espalda y me dijo “cárgame” y se colgó de mis hombros, la cosa es que me iba agarrando los brazos y noté como iba bajando para rozar mi pecho”, así el director del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPachuca), Miguel Ángel Lee Rodríguez, cometía acoso en contra de las alumnas del plantel.

Por miedo a represalias, las y los jóvenes no hablaron sobre lo ocurrido, pero no fue hasta que empezaron a conocer más casos que decidieron alzar la voz. La primera vez que las y los estudiantes denunciaron públicamente, lo hicieron el pasado 2 de junio.

Alba Cosette Jacobo Flores, presidenta actual del Comité Ejecutivo de Sociedad de Alumnos (CESA) de la institución, hizo un video denunciando a Miguel Ángel Lee, director del Tecnológico de Pachuca por acoso sexual.

La presidenta mencionó que, en diferentes reuniones, el director le pedía “sentarse” a su lado; un acto que ella en un inicio vio sin malicia. Sin embargo, con el pasar de los días, el director comenzó a agarrarle mano y el muslo.

Platicando con sus compañeros, la joven comprendió que las conductas que tenía Miguel Ángel Lee no eran adecuadas. Además, varias alumnas le dijeron que el director al saludarlas, las agarraba de la cintura y las besaba en la mejilla sin su consentimiento.

SISTEMA QUE REPLICAN OTRAS PERSONAS DENTRO DEL CAMPUS

Luego de que el Comité de Alumnos del ITPachuca publicara el video en contra del director en sus redes, las denuncias de acoso que sufrían las alumnas comenzaron a acumularse como un torrente que esperaba ser liberado. Las quejas, sin embargo, no sólo involucraban al Miguel Ángel Lee.

Primero, una joven acusó que un compañero de Ingeniería en Gestión Empresarial la agredió sexualmente. La denuncia formal existe y la dirección “sabe” del caso y no ha hecho nada, según expuso.

Por otro lado, varias alumnas se quejaron de las miradas lascivas por parte de los guardias de seguridad que a diario están presentes cuando acuden a sus clases.

El miedo que infunden profesores también estuvo presente en las denuncias, aunque no por hostigamiento sexual. Otro testimonio, destaca que a los alumnos los llevan como “acarreados” a conferencias. Incluso, a uno de ellos un docente lo agredió tras jalonearlo cuando se negó a asistir.

De las declaraciones más fuertes que el Comité recibió, fue la de una chica que se encontró con Miguel Ángel Lee en los pasillos de la escuela.

“Al ir subiendo las escaleras, él me llegó por la espalda y me dijo ‘cárgame’ y se colgó de mis hombros, la cosa es que me iba agarrando los brazos y noté como iba bajando para rozar mi pecho”, destaca el testimonio.

Una denuncia más surgió cuando una alumna resultó víctima de acoso en uno de los taxis que hacen base afuera de la institución. Las unidades, portan el escudo de la institución pese a que no forman parte de ningún transporte oficial de la misma. De nuevo, las autoridades no actuaron al respecto, según el Comité de Alumnos.

Después de su experiencia, Alba Cosette agradece el acercamiento con el Centro de Justicia de la Mujer. Por esto, el pasado 12 de mayo obtuvo una orden de alejamiento contra Miguel Ángel Lee, lo cual le permitió sentirse más segura.

TEMEN IMPUNIDAD ANTE EL ACOSO A ALUMNAS

El director Miguel Ángel Lee Rodríguez trabajó anteriormente en los campus Tláhuac del ITN, en la Ciudad de México. Tras los casos de acoso sexual a las alumnas, el Comité de Alumnos se acercó a la dirección central del ITPachuca. En entrevista con Periódico Central, revelaron que, hasta el momento, no reciben respuesta alguna.

Ante esto, la dirección central sólo indicó que cuentan con Comités de Ética en cada campus para atender casos de este tipo. Sin embargo, el Comité de Alumnos desconocen si existe uno en el campus Pachuca, por lo que dudan de sus funciones.

Con esto, temen que la dirección central esté encubriendo estas irregularidades. Po ello, esperan que las autoridades del Instituto Tecnológico Nacional actúen a favor de las víctimas de acoso y los estudiantes.

