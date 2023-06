El peso cierra en 17.27 por dólar, su mejor nivel en 2023; la BMV gana 2.40% semanal

La apreciación semanal del peso fue la mayor desde la última semana de marzo, mientras que el índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró la semana con una ganancia de 2.40 por ciento.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El peso mexicano cerró la jornada en 17.2716 unidades, su nivel más bajo en lo que va de 2023, y registró su tercera semana consecutiva con ganancias con una apreciación de 1.48 por ciento o 26 centavos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se ubicó este viernes en 17.2716 unidades, una apreciación de 11.95 centavos o 0.69 por ciento.

A lo largo de la jornada, el peso cotizó alrededor de 17.30 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5977 y un mínimo de 17.2599 pesos por dólar, nivel no visto desde el 3 de mayo del 2016. La apreciación semanal del peso fue la mayor desde la última semana de marzo.

De acuerdo con analistas, la fortaleza del peso se debe en parte a un debilitamiento del dólar estadounidense, que este día retrocedió 0.58 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios la tasa de interés en el anuncio del próximo miércoles 14 de junio.

Con el desempeño del tipo de cambio registrado este viernes, el peso mexicano ya acumula una ganancia frente al dólar de 11.3 por ciento en lo que va del 2023.

En ventanillas bancarias, el dólar retrocedió este viernes y finalizó en 17.71 pesos a la venta (Citibanamex), su menor nivel desde el 2 de mayo de 2017 cuando cerró en 17.50 unidades.

BMV CIERRA SEMANA CON GANANCIAS

En el mercado de capitales, el S&P 500 cerró con una ganancia de 0.39 por ciento, registrando su cuarta semana consecutiva al alza (algo no visto desde agosto del 2022), y el NASDAQ Composite con una de 0.14 por ciento, su séptima semana consecutiva al alza (algo no visto desde noviembre del 2019).

Dentro del S&P 500, los sectores que más ganaron fueron los de consumo discrecional (+2.44 por ciento), servicios básicos (+1.91 por ciento), energía (+1.71 por ciento) e industrial (+1.38 por ciento). En contraste, las mayores pérdidas las sufrieron las de tecnologías de información (-0.66 por ciento), consumo básico (-0.53 por ciento) y servicios de comunicación (-0.42 por ciento).

En México, las bolsas de valores avanzaron este viernes por segunda sesión consecutiva.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las 35 acciones locales más negociadas, subió 0.32 por ciento hasta 54,512.14 unidades y cerró la semana con una ganancia de 2.40 por ciento.

Las ganancias fueron generalizadas, con 30 de las 36 emisoras del IPC cerrando en terreno positivo. Entre estas destacaron Alsea (+8.64 por ciento), Cemex (+8.26 por ciento), GCC (+7.12 por ciento), Peñoles (+7.09 por ciento), Gentera (+6.59 por ciento), Kimberly-Clark de México (+6.16 por ciento), Inbursa (+6.12 por ciento), Alfa (+5.34 por ciento), Coca-Cola FEMSA (+4.42 por ciento) y Grupo México (+4.00 por ciento).

Las emisoras que registraron pérdidas fueron Controladora Axtel (-5.57 por ciento), Genomma Lab (-4.50 por ciento), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1.29 por ciento), BMV (-0.69 por ciento), Banorte (-0.29 por ciento) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-0.02 por ciento).

El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.33 por ciento a 1,128.25 unidades.