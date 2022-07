Aquí no hay sed: versos sobre las muertes que tenemos durante la vida

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El poeta Alberto Villarreal ha plasmado en Aquí no hay sed (Planeta) “un poco sobre las muertes que vamos teniendo a través de la vida, esas situaciones que podemos vivir y nos parten de alguna manera, nos matan un poquito”.

El resultado son versos en los que se tocan viejas heridas, en los que el lector conoce al niño interior del autor, y a través de los cuales se encuentra con temas que Alberto no había hablado antes:

“Son temas que siempre me han acompañado. El primer texto habla de estas mil muertes, hablo desde que nací casi asfixiado por mi propio cordón, hablo de abuso sexual, temas que han sido puntos decisivos de la vida que al mismo tiempo cargan con culpa, con vergüenza, pero quería no ser una contradicción y si quiero ser una persona honesta y directa, tocaba hablar de esos temas que a veces no son tan lindos y preferimos guardarlos para nosotros mismos”, comentó Alberto en entrevista con SinEmbargo.