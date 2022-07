El comediante Jo Jo Jorge Falcón confirma su retiro después de 50 años de carrera

El humorista reveló que su retiro es paulatino, pues continúa en su gira de despedida, pero que busca salir “dignamente” de los escenarios para disfrutar el resto de su vida; escribió además, una carta de voluntad anticipada para que, en caso de que llegue a enfermar, los médicos no le den tratamientos para curarlo.

Mazatlán, 9 de julio (Noroeste).- Jorge Falcón es uno de los comediantes más destacados en la farándula mexicana y a sus 68 años, el famoso no sólo confirmó su retiro, sino que reveló que firmó una voluntad anticipada, para que —en caso de enfermar— los médicos no intenten salvarlo.

Fue durante el programa De primera mano donde el integrante de La casa de la risa destacó que actualmente está durante sus shows de despedida, pues siente que es momento de llevar una vida más apacible, difundió Infobae.

“Estoy retirándome, este es uno de los shows del adiós. Siempre agradecido a Dios, al público, a la prensa que tantos años fue conmigo del brazo. Estoy muy agradecido con todo el mundo y dignamente me retiro, poco a poco”, comentó.

El comediante apuntó que después de mucho tiempo dedicado al entretenimiento de la población, sintió que ya era tiempo de dedicarse a él y hacer otro tipo de cosas.

“Ya me cansé. Son 50 años en la comedia y ya me cansé, me quiero ir dignamente, a mi nivel, en lo mío: bailar tap, hacer imitaciones, tocar la armónica, decir chistes, hacer rutinas. Es muy mi estilo”, ahondó, para posteriormente añadir:

“Me voy invicto gracias a Dios, saludable, contento, tengo 70 años de edad y necesito vivir; yo no soy de los que digo ‘Quiero morirme en el escenario’… ¡Qué impresión que estés platicando un chiste y caigas de muertito!”

Jo Jo Jorge Falcón, apodo por el cual es conocido entre el público, aprovechó para confesar que, en caso de llegar a tener alguna complicación de salud en los próximos años, no quiere someterse a arduos tratamientos, por lo que realizó un trámite que estipula estos deseos.

“Tengo una carta escrita para que no me pueden hacer nada; si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada”, sentenció.

Respecto a su retiro, cabe recordar que desde julio de 2021, Jorge Falcón ya había externado sus deseos de abandonar los escenarios y dejar un poco de lado su vida como figura pública.

Fue durante una antigua emisión en el programa de Montse & Joe junto a Sergio Corona y Nora Velázquez, en donde el artista reveló que en aproximadamente dos años se retiraría de los escenarios y también explicó los motivos por los que ya no seguirá ofreciendo sus shows.

Ante el cuestionamiento de qué hará con su vida después de dejar la comedia, Falcón aseguró que tiene otros trabajos para sostenerse económicamente. “Me dedico a otras cosas a otras chambitas muy buenas; desde hace 35 años me dedico a los bienes raíces”.

También dejó claro que otro de los motivos era su familia. “Necesito vivir, mi familia necesita de mi, mis nietos y mis hijos; yo les hice mucha falta porque trabajé muchísimo. Hubo un año en que tuvimos 140 lugares visitados, en toda la República y Sudamérica. Imagínate en un tren de vida así, yo no vi crecer a mis hijos en realidad”, confesó en aquel entonces.

Sergio Corona le sugirió al comediante que en lugar de hacer esas 140 representaciones al año, solo hiciera 30 ó 40 para que “no desperdiciara su talento”, pero Falcón no lo ve necesario. “Fíjate que no, estoy muy feliz con todo lo que he hecho, he escrito tres libros y he trabajado mucho y te vuelvo a repetir, hay que vivir”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOROESTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.