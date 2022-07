El cuerpo del exministro Shinzo Abe llega en un coche fúnebre a su domicilio en Tokio

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS).- El coche fúnebre que transporta al exprimer ministro japonés Shinzo Abe ha llegado este sábado por la mañana a su domicilio en el distrito de Shibuya, en Tokio.

El automóvil ha llegado a la capital de Japón alrededor de las 13:30 horas del sábado, según ha informado la cadena de televisión nipona NHK.

Después de realizar la autopsia judicial en el Hospital de la Universidad Médica de Nara —donde fue tratado Abe tras llegar en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un disparo—, el coche fúnebre salió del hospital antes de las 06:00 horas.

Antes de que el automóvil se dirigiese al sótano del domicilio de Abe, frente a la vivienda, el presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), Yasuo Fukuda, y otros cargos políticos, mostraron sus respetos al fallecido.

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe falleció este viernes tras ser tiroteado durante un acto de campaña en la localidad de Nara, situada en el suroeste del país.

La confirmación del fallecimiento, recogida por la agencia japonesa de noticias Kiodo y la cadena de televisión NHK, llegó horas después de que Abe entrara en parada cardiorrespiratoria durante su evacuación a un hospital después de recibir un disparo en la espalda. El sospechoso fue posteriormente detenido.

Hearse carries body of Japan's Shinzo Abe back to Tokyo home: A car carrying the body of assassinated former PM Shinzo Abe arrives at his home in Japan's capital Tokyo (00'56"). pic.twitter.com/iObqi5B4ry

