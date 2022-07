Justicia para Maple: perrito fue llevado a campamento en CdMx y regresó en cenizas

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– La usuaria Adriana Mondragón denunció en redes sociales que su perro Maple fue incinerado después de haber asistido a un campamento de entrenamiento llamado “You can dog training”, ubicado en la Ciudad de México.

En varios videos y publicaciones, la joven explica que su perrito, que parece un Shiba Inu, no tenía las habilidades para interactuar con otros canes, por lo que buscaron a un entrenador que le enseñara a convivir; así encontraron a Antonio Ávila López, dueño de “You can dog training”.

View this post on Instagram

Después de la terapia, el entrenador aún consideró necesario que Maple pasara más tiempo en el campamento, por lo que le sugirió a Adriana y su pareja que lo dejaran con él otras dos semanas, a lo cual accedieron. Tras entregar a Maple en el campamento, no lo volvieron a ver.

Según narró en Instagram, la contacto Valeria Alejandra Juárez Torres, a quien identificó como la novia del entrenador Antonio, para informarle que iban a llevar a Maple al veterinario porque creían que le había picado una serpiente. Minutos después, la encargada envió otro mensaje para reportar que lo habían trasladado de clínica porque no contaban con un antiviperino.

Dos horas después de su mensaje inicial, Valeria le informó a la pareja que “por la edad y la mordida”, Maple no había sobrevivido. Solicitó la autorización de Adriana para cremar al perrito, pero ella se negó.

Finalmente pudieron acordar verse en el Deportivo Xochimilco, pero al llegar, Adriana sólo recibió una disculpa de los trabajadores del campamento y las cenizas de Maple dentro de una urna.

“Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, expresó Adriana. “¿Saben qué hicieron? Se subieron a su camioneta y se fueron, me bloquearon de WhatsApp”.