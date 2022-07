La rusa Elena Rybakina se corona como ganadora de Wimbledon tras superar a Ons Jabeur

Por Howard Fendrich

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Elena Rybakina venció el sábado a Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2 en la final de Wimbledon y se convirtió en la primera tenista de Kazajistán en ganar un título individual de Grand Slam.

Rybakina es una joven de 23 años que nació en Moscú y representa a Kazajistán desde 2018, cuando ese país le ofreció financiación para apoyar su carrera tenística. El cambio ha sido un tema de conversación durante Wimbledon, ya que The All England Club prohibió a todos los jugadores que representan a Rusia o Bielorrusia entrar en el torneo debido a la guerra en Ucrania.

Este fue el primer partido por el título femenino desde 1962 en el All England Club entre dos jugadoras que debutaban en una final importante.

Rybakina es la número 23 del ranking. Desde que comenzó la clasificación informática de la WTA en 1975, sólo una mujer con un puesto inferior al de Rybakina ha ganado Wimbledon: Venus Williams en 2007, con el número 31, aunque anteriormente había sido la número uno y ya había ganado tres de los cinco trofeos de su carrera en el All England Club.

Rybakina utilizó su gran servicio y su potente derecha para superar la mezcla de efectos y cortes de Jabeur en la Cancha Central este sábado. Rybakina puso fin a la racha de 12 victorias de Jabeur, que se produjeron íntegramente en pistas de hierba.

Elena Rybakina rises to the occasion ✨

In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022