La actriz Marta Aura Palacios muere a los 83 años; INBAL lamenta su fallecimiento

Saltillo, 9 de julio (Vanguardia).– Marta Aura Palacios falleció este sábado 9 de julio a los 83 años, así lo confirmaron la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de Twitter.

Respecto a su fallecimiento, su familia no se ha pronunciado aún y se desconocen las causas de muerte, aunque se sabe que hace semanas fue hospitalizada por neumonía. Sin embargo, desde hace años se sabia que estaba perdiendo la vista, razón por lo que tuvo que dejar la lectura de poesía y la radio.

En una entrevista al periódico La Jornada sobre su más reciente filme, la actriz declaró que no imaginaba su vida sin la actuación.

“Comencé a pasar por una depresión fuerte al estar perdiendo la vista. Tenía miedo de no poder trabajar. ¿Qué sentido va a tener mi vida si ya no podía estar en los escenarios? A mí me gusta partir de desde adentro. Cuando empecé a perder la visión me dije: ‘Ya no podré ser actriz. ¿Qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir? No me veo en la casita como mamá o abuelita tejiendo’. Para mí es importante que, mientras viva, esté en un escenario, en una película, en algún monólogo, o en una obra. Me siento afortunada de que, ahora con un problema en los ojos, pueda seguir actuando. He podido hacer obras, sigo con buena memoria y para leer me hacen [las letras] grandes. Memorizar me sigue salvando hasta ahora”, dijo en aquellos momentos.

