IMSS me ofrece 88 mil pesos, revela Vanessa tras perder ambas piernas por negligencia

El IMSS, por su parte, respondió que analiza la recomendación emitida por la CNDH y refrendó su disposición de cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos, sin embargo, de acuerdo con la testigo, se le ha negado hasta la fecha la atención médica, a pesar de la viralización del caso.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La paciente que sufrió la amputación de ambas piernas e histerectomía a consecuencia de un diagnóstico erróneo en 2019 por parte del Instituto Mexicano del Servicio Social (IMSS) compartió en un video en sus redes sociales que la única respuesta que ha tenido de la dependencia es una reparación de daños por 88 mil pesos.

En el video compartido, la paciente aclaró que la demanda que metió todavía no tiene resolución. “Lo que se lanzó es una recomendación por parte de [Comisión Nacional de] Derechos Humanos, todavía falta saber si el IMSS la acepta, no quiere, no da la cara, no se ha comunicado conmigo”, señaló.

“Lo único que ofrecieron fueron 88 mil pesos para reparar los daños, la verdad es que quien usa prótesis sabe que ese es el costo de una sola prótesis y yo llevo tres compradas y ocupo una cuarta”, añadió.

La paciente se quejó al final del video que a pesar de lo viral de su caso, el IMSS no le quiere brindar atención médica. “El día de ayer se me negó la atención médica a pesar de que esto se está volviendo viral, se me negó atención médica nuevamente, y no es justo, necesito una amputación”, dijo.

Una paciente del @Tu_IMSS en #Querétaro sufrió la amputación de ambas piernas e histerectomía a consecuencia de un diagnóstico erróneo; emitimos la #Recomendación 118/2022 solicitando la reparación del daño a la víctima. Consúltala 🔗 https://t.co/K7JMibzibH#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/WxpeVUwe2A — CNDH en México (@CNDH) July 5, 2022

El pasado 5 de julio, la CNDH emitió una recomendación IMSS luego la amputación de ambas piernas de la paciente.

“El 14 de junio de 2019, víctima, mujer de 27 años, remitió un correo electrónico a la DDHQ [ Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro] en contra de personal adscrito a la UMF 9 [Unidad de Medicina Familiar 9] y al HGR 1 [Hospital General Regional 1] del IMSS, en Querétaro, por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) traslocado en septiembre de 2018, que le ocasionó una infección y en consecuencia tres paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho, así como la amputación de ambas extremidades inferiores, sin que se le otorgara un seguimiento adecuado a su condición clínica y sin que decidieran la especialidad médica que debía atenderla, considerando si correspondía a traumatismo y ortopedia o bien a angiología, por lo que se le omitió proporcionarle la fisioterapia que requería en ese momento”, detalló la CNDH en un comunicado.

El análisis que antecede debe ser considerado ampliamente en la reparación objeto de la recomendación, para poder otorgar una reparación integral que considere cada una de las aristas que debe incluir la reparación en el caso de la víctima como de sus dos hijos quienes también fueron afectados debido al impacto en su esfera psicosocial, con motivo de las alteraciones en su entorno y vida familiar.

