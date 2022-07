Chivas se hunde en Liga Mx: Cae 0-1 ante Atlético San Luis y sigue sin anotar goles

AS MÉXICO

El Guadalajara tuvo su segunda presentación del Apertura 2022 en casa y perdió por 1-0 ante el Atlético de San Luis.

Por César Huerta

Ciudad de México, 8 de julio (AS México).– Vaya historia la de Chivas: apenas se han jugado dos partidos del Apertura 2022… y ya está en crisis. Lo que ocurre con el Guadalajara es digno de análisis. Cambian técnicos. Cambian jugadores. El resultado es el mismo. La noche de este sábado, ha ofrecido a sus aficionados una nueva decepción. Derrota como local por 1-0 ante el Atlético de San Luis. Un punto de seis. Terrible arranque de torneo.

En el arranque del encuentro, Guadalajara genera la primera. Por el centro Angel Zaldívar conduce y abre a la izquierda. Alexis Vega entra al área en buena posición, pero el disparo de zurda sale sin la fuerza necesaria y termina en las manos de Marcelo Barovero. Al menos en intención, el Rebaño Sagrado busca mostrar una cara distinta a la de la semana pasada.

📹 ¡Facu presionó el LB+B y anotó un GOLAZO! 🎮 🇫🇷GDL 0-1 ADSL🇸🇪#SoyDeSanLuis pic.twitter.com/zxFHXzzufW — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 10, 2022

La respuesta visitante llega al minuto 15: Abel Hernández filtra abierto para Facundo Waller, que se tiende en el área estirando la pierna para conectar de derecha, apenas por un costado del arco. Chivas vuelve a tocar la puerta enseguida. Cristian Calderón toca al centro para Alexis Vega. Controla y se pone de frente al arco, fuera del área. Da vuelo a la pierna derecha, pero directo a la colocación de Marcelo Barovero.

El duelo cae en un letargo de varios minutos. Uno no quiero, el otro no puede. Así, se traban en medio campo. Es hasta cerca de concluir la primera parte cuando el Guadalajara vuelve a ofender con algo de peligro. Cristian Calderón, permanentemente agregado al ataque, toca hacia el centro. Roberto Alvarado no logra quedarse la redonda. Le queda al “Chelo” Angel Zaldívar. Rápida reacción. Zurdazo potente que captura el arquero con seguridad, al minuto 43.

Ya en el tiempo agregado, parece sentenciado el empate, pero en la última jugada del lapso inicial, grave falla en la zaga rojiblanca. Abel Hernández peina la pelota por el centro, al ganarle por arriba a Gilberto Sepúlveda. Se equivoca de fea manera Hiram Mier, que no corta y queda perdido en la jugada. Facundo Waller escapa solo. Ante la salida de Miguel Jiménez, define con un toque suave de zurda, directo a las redes. Gol del Atlético de San Luis.

Mal inicio de torneo luego de dos juegos en casa 😕 pic.twitter.com/bc0n8L0vpl — CHIVAS (@Chivas) July 10, 2022

En el arranque de la parte complementaria, Guadalajara sigue perdido sobre el terreno de juego. Simplemente es una sombra. El cuadro visitante no desaprovecha. Minuto 51: tiro de esquina por el costado izquierdo. Cobra Juan Sanabria. En el corazón del área, Abel Hernández gana por arriba. Conecta de cabeza, al fondo de las redes.

Atlético de San Luis festeja el 2-0, pero en el césped queda tendido Hiram Mier. Hay protestas por parte de los rojiblancos. Aseguran que existe un empujón sobre el zaguero central. El VAR llama al silbante Oscar Mejía, que va al medio campo para consultar las pantallas. Observa las repeticiones. Cinco minutos después de la anotación, decide anular el tanto por una falta.

La situación es desesperada para el técnico Ricardo Cadena. Busca soluciones entre los jóvenes de cantera. De los cinco cambios, cuatro son hechos en casa: José de Jesús el “Tepa” González, Sebastián Pérez Bouquet, Gilberto García y Pavel Pérez. La potra modificación es el refuerzo Alan Mozo. Busca con urgencia igualar el encuentro.

Pero poco le aportan los cambios. Chivas es un equipo con muchas deficiencias al ataque. Le falta claridad. Le falta imaginación. Le falta contundencia. Le falta casi todo. No encuentra la fórmula para abrir una defensa muy bien ordenada. Simplemente con acomodarse bien, al visitante le basta para anular la ofensiva local.

⏱ 98' | 🇫🇷GDL 0-1 ADSL🇸🇪 ¡PELEANDO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO CADA BALÓN!👊🏼#SoyDeSanLuis pic.twitter.com/bUs3DGNKqc — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 10, 2022

La desesperación llega también a la tribuna. Ante la frustración por el resultado, la gente recurre al grito homofóbico. Una. Dos. Tres veces. El silbante Oscar Mejía detiene el encuentro por un momento. El sonido local pide “ayudar” comportándose de mejor manera. Recibe, como era de esperarse, sonoros abucheos.

Se agregan 10 minutos, pero ni así. El Guadalajara simplemente no encuentra la forma de rescatar algo en casa. El silbatazo final desata una cascada de abucheos y gritos que recriminan al Rebaño Sagrado no sólo lo de esta noche, sino lo de cinco años de constantes frustraciones. Terrible inicio de Chivas: un punto de seis en casa y con la presión ya en un nivel elevado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.