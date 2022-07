VIDEO FUERTE: Grupo de adolescentes golpea a adulto mayor en EU; ofrecen recompensa

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Una persona de la tercera edad de 72 años, golpeada por un grupo de siete adolescentes en Filadelfia, Pensilvania, falleció a causa del ataque.

La policía de Filadelfia ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información de las siete personas que lastimaron a quien se identificó como James Lambert.

Philly Police need help identifying the teen attackers who struck a 72-year-old man several times with a cone and other objects, knocking him to the ground and causing head injuries. The victim died of his injuries the following day, police say pic.twitter.com/HAItlSvCig

