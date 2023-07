La carne creada en laboratorio está más cerca que nunca

Desde hace tiempo, ya varios años, he escuchado acerca de la existencia de la carne creada en laboratorio. Cuando la escuché por primera vez me sonaba a fantasía o como a esas películas donde hablan de un futuro que está a cientos de años y que no sabes si realmente alguna vez se hará realidad.

Hace unos días mientras iba manejando me tocó escuchar en un programa de radio que estaban hablando acerca de que la carne cultivada en laboratorio ha sido aprobada para su venta en Estados Unidos. La semana pasada, las compañías que la producen publicaron que han recibido la aprobación del USDA para las etiquetas de su producto, así como la carta de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) en donde se afirma que el producto es seguro para su venta en Estados Unidos.

Esta carne pronto llegará a restaurantes y posteriormente a comercializarse para el consumidor final en supermercados y la locutora se planteaba que tal vez este era el futuro de una alimentación más sostenible, realmente me sorprendió escucharlo y más en un medio tan masivo, realmente el futuro de la carne cultivada ya está aquí.

Es verdad que aún existen muchos retos que debe afrontar este producto, como convencer al mercado y probar su rentabilidad, sin embargo, aunque sea más costosa y la gente se resista a comer algo “no natural”, los recursos del planeta no podrán seguir garantizando la producción de carne como se conoce a largo plazo.

Esta carne tiene muchísimos beneficios sobre la carne tradicional: es mucho más ecológica y es menos agresiva con el planeta disminuyendo algunos de los problemas más graves que enfrentamos, como son las emisiones de gases, ayudaría a la disminución de tierras destinadas para el cultivo de alimento utilizado en la ganadería evitando la deforestación, así como se disminuiría la contaminación del agua y la sobre explotación que se hace de la misma por la gran cantidad que necesitan los animales.

Sin duda para mí el mayor beneficio de esta carne es que evitaría el sufrimiento y sacrificio de millones de animales, la vida de los animales explotados en granjas es miserable y su muerte en la mayoría de los mataderos es también horrible, no hay forma de consumir carne sin crueldad, ni siquiera la carne que se vende como “humana”, aunque los animales tengan mejores condiciones en granjas orgánicas, eventualmente terminan siendo asesinados.

Otro aspecto muy importante que se mejoraría con el uso de esta carne es la disminución del uso de antibióticos, ya que en la ganadería se realiza de manera indiscriminada al administrarse, a veces, hasta en el mismo alimento a los animales derivado del hacinamiento y malas condiciones en que viven, no es raro que cada vez las infecciones sean más fuertes y sea más difícil tratarlas con los antibióticos tradicionales.

Personalmente no encuentro más que ventajas al uso de la carne cultivada y me alegra muchísimo que ya sea una realidad, no puedo esperar a que llegue pronto a México también.

Adhara Talamantes https://www.sinembargo.mx/author/adhara-talamantes