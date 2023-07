BITS | Pikmin 1+2 mágico y carismático en su propio estilo

Pikmin 1 tomamos el papel del ya emblemático protagonista, el Capitán Olimar, un astronauta que ha perdido el control de su nave y se ha estrellado en un planeta desconocido.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Estamos a sólo unos cuantos días del lanzamiento oficial de la cuarta entrega de Pikmin, una franquicia que no sólo ha cautivado a muchos fanáticos por su divertida jugabilidad, sino por el carisma de sus personajes y sus mundos maravillosamente creados. Hace un par de semana vivimos un relanzamiento sorpresa de las versiones en HD de la primera y segunda entrega de la saga, las cuales hicieron su debut en el Nintendo GameCube y que prepararon el camino hacia la cuarta entrega. Recordemos que en 2020, la tercera entrega también vivió un relanzamiento con una versión “deluxe” en el Nintendo Switch, por lo que oficialmente todas las entregas de la saga ya están disponibles en la consola híbrida de Nintendo.

Primero, en Pikmin 1 tomamos el papel del ya emblemático protagonista, el Capitán Olimar, un astronauta que ha perdido el control de su nave y se ha estrellado en un planeta desconocido y su misión principal será recuperar las piezas de su nave que se han esparcido a lo largo del todo el planeta antes de que un gas tóxico cubra por completo el planeta en cuestión de semanas. Pero no todo es tragedia, ya que precisamente en este planeta conoceremos a los Pikmin, unas pequeñas criaturas de colores: rojo que son resistentes al fuego y de gran ayuda en el combate; el amarillo que puede ser lanzado a grandes distancias y recoger bombas del campo y el azul que es resistente al agua. A lo largo de nuestra aventura podemos recolectar a una gran cantidad de Pikmins para nuestra causa y siempre serán útiles para defendernos y progresar en la historia.

En Pikmin 2 no existen grandes cambios comparados con el primer juego, sin embargo, en esta ocasión no tendremos que recolectar piezas de nuestra nave por un planeta desconocido, pero tendremos que recolectar diferentes tesoros que se encuentran a lo largo del planeta de nuestro protagonista: el Capitán Olimar que regresa, además se introduce un nuevo personaje y compañero de Olimar: Louie, con quien interactuamos a lo largo de la historia. Eso no es todo, ya que por primera vez también vemos la adición de nuevos colores de Pikmin: el blanco, el cual es inmune a los efectos del veneno y cargan objetos de manera más rápida que los demás; Pikmin morado, 3 veces más fuertes que cualquier otro Pikmin y pueden cargar objetos mucho más pesados. También se aumentó hasta 100 la cantidad de Pikmins que podemos tener, así como una serie de nuevos comandos para ordenarlos y moverlos de manera mucho más precisa.

En cuanto a nuevas adiciones para estas dos entregas, la realidad es que estamos frente a la misma experiencia que en su momento llegó al Nintendo Game Cube, sin embargo, a su vez están desarrollados en la versión Nintendo Wii, por lo cual podemos hacer uso de unos controles de movimiento que se habilitan al momento de lanzar Pikmins o silbar, por lo cual en realidad no es una función al 100 por ciento comparada con la versión de Pikmin 3, además de que a nivel general se mantiene fiel a la misma manera de jugarlo, las cámaras no tan optimizadas que ya conocíamos y que representan más una mejora entre el 1 al 2, que a nivel de remasterización.

Por el lado gráfico, el juego luce bien de acuerdo a la nueva versión en HD que presenta, pero hay que recordar que no estamos frente a versiones totalmente nuevas y creadas específicamente para la consola, por lo cual son sólo una mejora de su versión original, aunque es una gran adición para quienes se quieren adentrar al mundo de Pikmin por primera vez o para quien estamos calentando motores para la llegada de la cuarta entrega de la serie.

Pikmin 1+2 es mágico y carismático en su propio estilo, volver a revivir las dos primera entregas de la saga muchos años después es una manera de no olvidar todo el gran trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo, como la gran evolución que ha tenido la saga a nivel historia y de jugabilidad.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez