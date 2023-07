Secretario de Estado, legislador, disruptivo, Porfirio Muñoz Ledo falleció a los 89

La carrera política de Muñoz Ledo incluye cargos como Diputado federal, desde donde llegó a presidir dicha Cámara en dos ocasiones; Secretario del Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Luis Echeverría; Secretario de Educaión con José López Portillo, entre muchos otros más.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Porfirio Muñoz Ledo, destacado político de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), murió este domingo a los 89 años de edad.

La familia del político mexicano dio a conocer la noticia a través de la propia cuenta de Twitter de Muñoz Ledo.

“Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P.”, escribieron sus familiares.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, fue el primero en reportar el fallecimiento de Muñoz Ledo, quien destacó por su extensa trayectoria en la política y su militancia en los movimientos de izquierda.

“Me entero del fallecimiento de @PMunozLedo. Más allá de diferencias. Trabajamos juntos desde la oposición, al frente de @AccionNacional y @PRDMexico respectivamente en la Reforma Constitucional que hizo posible la transición a la democracia mediante creación del IFE ahora @INE independiente y la regulación de campañas. Descanse en paz”, escribió Calderón Hinojosa en su cuenta de Twitter.

Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) July 9, 2023

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació el 23 de julio en la Ciudad de México.

Cursó la licenciatura en Derecho por parte de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 1951 a 1955. En dicha institución, también realizó su posgrado; así como un Doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París, de 1956 a 1958.

En 2018, recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero.

La carrera política de Porfirio Muñoz Ledo es vasta y cubre distintos cargos y puestos en diferentes áreas de la administración pública.

Bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comenzó su trayectoria política en 1961 como Subdirector de Educación Superior e Investigación Científica en la Secretaría de Educación Pública (SEP), seguido de desempeñarse como Consejero Cultural para la Embajada de México en Francia; y, la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 1966 a 1970.

Por un año, de 1971 a 1972, fue Subsecretario de la Presidencia de la República, durante el sexenio de Luis Echeverería Álvarez, mandatario que lo incluiría en su gabinete para encabezar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 1972 a 1975.

Al culminar dicho cargo, Muñoz Ledo se convirtió en dirigente del PRI, puesto que desempeñó por un año ya que el nuevo Presidente, José López Portillo, lo añadió a su gabinete para ser el titular de la SEP, trabajo que también fue por un año: de 1976 a 1977.

Porfirio Muñoz Ledo militó en el PRI hasta 1987 para fundar, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue parte de su Consejo Nacional, fue su representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE) y fue elegido como dirigente de dicho partido, de 1993 a 1996.

Sin embargo, en el 2000, dejó el PRD para contender por la Presidencia con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); sin embargo, ante el inminente triunfo de Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), declinó y posteriormente le aceptó un puesto.

En su trayectoria legislativa, Muñoz Ledo fue Senador de la República por el PRD, de 1988 a 1994; y Diputado federal en tres ocasiones: de 1997 al 2000 por el PRD; del 2009 al 2012 por el Partido del Trabajo (PT); y de 2018 a 2021 por Morena.

Además de ser Diputado constituyente en la Ciudad de México, fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en dos oacasiones: su primer periodo comprendió de 1997 a 1998, y el segundo de 2018 a 2019, momento en el que entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Otros cargos incluyen la Representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Embajada de México ante la Unión Europea.

LA RUPTURA DE MUÑOZ LEDO CON AMLO Y MORENA

Porfirio Muñoz Ledo fue el encargado de pasar la banda presidencial de la manos de Enrique Peña Nieto a las de Andrés Manuel López Obrador el primer día de diciembre de 2018. Dos años después de aquel momento, en 2020, el histórico político de izquierda aseguró que la Cuarta Transformación “no se ve”.

“La gente de abajo –que tiene muy buena voluntad y mucha fe– sigue creyendo en la Cuarta Transformación”, aseguró Muñoz Ledo en una entrevista con la revista Proceso.

Muñoz Ledo observó, “ en cambio, decisiones de política pública en las que prima ‘la arbitrariedad’ sobre la razón. Y pone como ejemplos la imposición de un ‘presupuesto recesivo’ y la eliminación a rajatabla de 109 fideicomisos públicos”, escribió la periodista Neldy San Martín, del semanario mexicano.

El político mexicano lamentó, durante aquel encuentro con Proceso, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) haya adoptado un pensamiento único y que la bancada en San Lázaro se haya convertido en “un eco servil del Ejecutivo”.

“Dicen los estatutos del partido, en sus principios, que no debe haber pensamiento único, que se vale la disidencia si hay un objetivo común. Entonces, si no hay pensamiento único, tampoco debe de haber orden único”, dijo. Sus palabras se encuentran en el texto Dos años de Gobierno y la Cuarta Transformación no se ve: Muñoz Ledo.

“Los problemas que tiene el país exigen la primacía de la razón no de la arbitrariedad, porque si no, no vamos a salir. La primacía de la razón significa que si tú reacomodas el gasto público tiene que ser por una reforma cuidadosa. Para reformar al Estado tú no amputas esto, dices todos los fideicomisos fuera, todos, no, sino que analizas, adelgazas, no amputas”, agregó. La entrevista completa puede ser consultada en la edición dos mil 300 de Proceso.

Declaraciones como las anteriores no fueron las únicas que expresó Porfirio Muñoz Ledo ante su rechazo y crítica con el Gobierno encabezado por el Presidente López Obrador.

Dos años después, Muñoz Ledo, exigió su renuncia, luego de que denunciara el presunto ataque a los manifestantes que marcharon en favor de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), esto dentro del marco de la discusión de la Reforma Electoral.

Debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes. 🧵 (Hilo 2/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) November 14, 2022

El exdiputado federal del grupo legislativo de Morena -partido que fundó el político tabasqueño en el año 2014- pidió retomar la transición democrática nacional, luego de que resaltó en un par de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter, que la ciudadanía mexicana decidió defender al órgano constitucional autónomo.

“Que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al @INEMexico y retomar la transición democrática. El Presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves. Debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes”, escribió el también excandidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, cargo que perdió frente a Mario Delgado Carrillo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador “debe irse a su rancho […] por el bien de México”, lo advirtió en otra ocasión.

Dichas declaraciones fueron hechas el 13 de octubre de 2022, luego que Luz María de la Mora Sánchez renunció como titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), a petición de la nueva titular de dicha institución, Raquel Buenrostro Sánchez.

No hay razón si no obsesión de López Obrador por imponer su política retardataria en materia de energía, contraria a todos los tratados que México ha suscrito. Por el bien del país, el que debiera irse a su rancho, es el que la despidió: López Obrador. 🧵(Hilo 2/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 13, 2022

“Por el bien de México, López Obrador a su rancho, ¡YA! Hoy renunciaron a la Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, funcionaria ejemplar, patriota y reconocida por la comunidad económica mundial”, escribió Muñoz Ledo, en su cuenta de la red social Twitter.

El exdiputado de Morena acusó una supuesta obsesión de López Obrador por imponer “su política retardataria en materia de energía”, contraria a todos los tratados que México ha suscrito.

“Por el bien del país, el que debiera irse a su rancho, es el que la despidió: López Obrador”, insistió.

EL RECHAZO ZIGZAGUEANTE CON MORENA

Durante los primeros años del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo cambió de parecer varias veces.

Cuando no lo reeligieron en la Cámara de Diputados estalló contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador; luego, cuando le ofrecieron ser Embajador en La Habana, habló muy bien del Ejecutivo federal, pero cuando cancelaron su nombramiento otra vez se lanzó contra la Cuarta Transformación. Al igual que la panista Lilly Téllez, quien también llegó al Congreso a través de Morena, es uno de los detractores de este Gobierno.

Fue el 15 de diciembre de 2020 cuando Muñoz Ledo presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados,la carta de intención para ser reelecto como presidente de la legislatura, y ocho días después, el día 23 de ese mes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió la convocatoria al proceso de selección de sus candidaturas a diputaciones federales por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional.

Luego de los ajustes que realizó la Comisión Nacional de Elecciones se publicó la lista de candidaturas a diputaciones y en ella no se incluyó Muñoz Ledo; pero una vez más, el 29 de marzo de 2021, Porfirio Muñoz presentó un escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones para ser considerado para su reelección; sin embargo, no resultó seleccionado por lo que impugnó.

Al final, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 16 de junio de 2021 la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con la que no incluyó a Porfirio Muñoz Ledo en la lista como candidato a la reelección a Diputado Federal por el principio de Representación Proporcional por no cumplir con el procedimiento solicitado.

Ante ello, el exdiputado de Morena tachó de “deleznable” el veto de dicho partido para reelegirse en la próxima legislatura.

“El veto que se me aplicó para pertenecer a la próxima legislatura es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable. Quienes hayan sido agraviados deben defenderse por todos los medios legítimos a su alcance. La revolución de las conciencias”, escribió en su Twitter en aquel momento.

-Con información de Carlos Álvarez Acevedo, de Zeta