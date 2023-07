Max Verstappen se apodera del GP de Gran Bretaña; “Checo” Pérez queda en sexto lugar

Por James Ellingworth

SILVERSTONE, Inglaterra (AP).— En una jornada en la que Brad Pitt apareció en la parrilla de la Fórmula Uno para la filmación de su nueva película, el reinante bicampeón Max Verstappen fue un actor de reparto en su propia victoria. Los espectadores estaban más pendientes de la pelea por el segundo lugar.

Aparte de ceder el liderato a Lando Norris en la salida, para luego recuperarla, Verstappen volvió a pasearse al domingo rumbo a otra victoria — su sexta en fila. Pero la misma careció del drama de Hollywood que Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial, y Norris ofrecieron.

La filmación de la película de Pitt — con temática de la F1 — se realizó durante el fin de semana, empleando monoplazas negro y dorado del equipo ficticio APX. Pitt y su coestrella Damson Idris se unieron a la grilla previa a la largada,

Verstappen estiró a 99 puntos la ventaja sobre el mexicano Sergio Pérez, su compañero de Red Bull.

Norris, quien sorprendió a Verstappen para liderar las primeras vueltas en el circuito de Silverstone, manejó con coraje para llevarse el segundo lugar tras protagonizar una feroz batalla con su compatriota británico Lewis Hamilton en la parte final de la carrera.

Tras largar en la pole, Verstappen fue rebasado por el McLaren de Norris, pero recuperó el liderato en la quinta vuelta y se mantuvo al frente hasta el final.

Se presumía que Norris acabaría cediendo tras su inesperado segundo lugar en la clasificación, pero fue el principal perseguidor de Verstappen durante toda la carrera. Tras el ingreso de coche de seguridad y resistió el ataque del siete veces campeón Hamilton — en teoría con neumáticos más rápidos — para darle a McLaren su mejor resultado desde 2021.

Fue una magnífica jornada para McLaren, ya que el novato Oscar Piastri quedó cuarto — el mejor resultado de su carrera — por delante del McLaren de George Russell.

Bringing home the goods in Silverstone! 🙌 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/D6kP26DYpa

Hamilton largó séptimo y le dio el crédito al público para subirse al podio por 14ta vez en su país.

“Checo” Pérez quedó fuera del podio por cuarta vez en cinco carreras al quedar sexto tras largar 15to. El séptimo puesto para el español Fernando Alonso (Aston Martin), seguido por Alexander Albon (Williams).

How we crossed the line after 52 scintillating laps around Silverstone#BritishGP #F1 pic.twitter.com/aoEDDRfdTL

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023