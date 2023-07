Ildefonso Guajardo deja contienda opositora; representará al Frente en el extranjero

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Idelfonso Guajardo, quien fue Secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, renunció este domingo a sus aspiraciones presidenciales que buscaba cumplir con el Frente Amplio por México.

Al anunciarse que Guajardo será el responsable de Vinculación Internacional del Frente, los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmaron que el exsecretario de Economía no participará en la contienda.

“Hace cinco meses levanté la mano para competir por la candidatura de la Alianza Va por México a la Presidencia de la República, convencido de que la trayectoria personal de más de 40 años en el servicio público, desde la trinchera de una diputación local hasta las negociaciones comerciales internacionales más importantes para México, me daban el respaldo”, compartió Guajardo.

“Con el realismo que me caracteriza reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un funcionamiento que me permitan -en este momento- aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo a la anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades”, agregó.