Yo lo respeto aunque usted no se respeta, revira Samuel a Fox, quien le dice “tarugo”

El mandatario estatal rechazó el llamado que le hizo el expresidente panista para unirse al frente opositor de Morena.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, respondió este domingo a los señalamientos del expresidente Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), después de que lo llamara “tarugo” por negarse a formar parte de la alianza entre partidos polítios de oposición rumbo al 2024.

A través de su cuenta de Twitter, García Sepúlveda reiteró al exmandatario federal que no cuente con él, pese al respeto que le tiene por haber logrado la alternancia del Gobierno en el 2000, después de que el PRI permaneciera décadas al mando.

“Aunque usted no se respete, yo lo respeto a usted por su legado: terminar con 70 años de PRI. Si usted quiere destruir ese legado, no cuente conmigo”, escribió García.

Horas antes, el expresidente de México criticó al Gobernador Samuel García por negarse a formar parte de una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el Frente Amplio por México, integrado por el PAN, el PRI y el PRD.

“Samuel García se burló del llamado de PRI y PAN para que MC se una al Frente opositor y dijo que es porque su aprobación está en el suelo. No seas tarugo y egoísta, Samuel”, señaló en Twitter.

“Ahora estás muy agusto con López, aunque está destruyendo al país”, agregó.

Ante el planteamiento del coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, sobre considerar la posibilidad de unirse al Frente Amplio por México en caso de que Xóchitl Gálvez se convierta en candidata, el Gobernador neolonés rechazó que MC vaya a aliarse con el PRI y el PAN.

“Respeto mucho a Clemente, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí a Nuevo León. No hay un día en que esos partidos no se dediquen a corromper, están llenos de transas, de robos”, señaló.