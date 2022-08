Las autoridades siguen sin tener línea de investigación, reclama el padre de Debanhi

Han pasado cuatro meses de la muerte de Debanhi Escobar y las autoridades de Nuevo León no han definido una línea de investigación o presentado a algún presunto responsable en estos hechos, denunció Mario Escobar, padre de la joven, quien puso un ultimátum de 15 días a las autoridades de la entidad —el cual inició el 4 de agosto— para resolver el caso de la muerte de su hija, que —asegura— se trató de un feminicidio.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- “Todo lo hicieron mal, hasta las entrevistas, hasta las conferencias, todo lo han hecho mal, es una bola de gente que no están preparadas o que no hacen las cosas como deben de ser”, así es como Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, calificó el trabajo de las autoridades de Nuevo León sobre las investigaciones por la muerte de su hija, que en cuatro meses no tienen una línea de investigación clara ni han arrojado ningún responsable.

“A mí no me han presentado una línea de investigación, al hablar de una línea de investigación sabemos que es un feminicidio, esa es la línea de investigación, si no lo tienen claro algunas gentes, ya van dos autopsias, tres necropsias, exhumación, dos entierros, dos inhumaciones, no sé si se refieren a eso. Pero lo que nosotros y todo mundo queremos saber, en cuanto a una línea de investigación es supuestos sospechosos, yo creo que ese es el tema”, dijo el señor Escobar en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Respecto al ultimátum que el pasado 4 de agosto el padre de la joven dio a las autoridades para resolver el caso de la muerte de su hija, Escobar comentó: “15 días es un ultimátum por parte de la familia, en el sentido de que ya no nos den más vueltas, si tienen algo díganlo, si no tienen algo díganlo, que son incompetentes, así como le piden dinero a la federación porque son autónomos, que les quiten el recursos, a mí no me afecta, y si les dan más recursos tampoco me afecta, yo lo que quiero sabes es la verdad”.

“No se si están haciendo de la vista gorda o si piensan que pasando el tiempo Mario Escobar se va a cansar de no buscar la verdad con Debanhi, ahí la verdad están muy equivocados”, agregó Mario Escobar, quien reiteró:

“Primero tenemos que encontrar la verdad de Debanhi, no tenemos ninguna línea de investigación, les dimos un ultimátum de 15 días, que ya van como cuatro o cinco y vamos, vamos a ver que pasan con estas investigaciones que nosotros estamos aportando y que esperamos que arrojen algo, y si no, buscaremos nuevas estrategias”.

Asimismo, calificó como “increíble” que hasta el momento no haya ningún presunto responsable por la muerte de Debanhi. “Es increíble que dentro de la exhumación todavía no remuevan a las personas que hicieron la autopsia, la necropsia”, y además, aseguró que dentro de las indagatorias no se hicieron entrevistas con perspectiva de género. “Dicen ‘tengo 352 entrevistas’, pues sí, pero ninguna con perspectiva de género de feminicidio, son entrevistas voluntarias”, sostuvo.

“Yo hasta ahorita no sé que hayan tenido una entrevista con perspectiva de género en el sentido de un feminicidio, esto es un feminicidio, independientemente Debanhi dónde andaba, dónde estaba, lamentablemente estuvo en el lugar equivocado y con la gente equivocada, gente que no eran sus amigas, independientemente de eso, esto, ya está comprobado, tardamos mucho para comprobar eso legalmente, mataron a Debanhi, la golpearon, la sofocaron, la plantaron, y nos hicieron ver como que ella se cayó”, añadió.

Por ello, afirmó que seguirá buscando la verdad en una especie de promesa con su hija y su esposa. “Seguimos buscando la verdad, les dimos estos últimos 15 días, y esperemos encontrar alguna línea de investigación que diga ‘mira aquí hay algunos sospechosos o presuntos sospechosos, vamos a hablar con ellos’, expresó.

El 4 de agosto, tras una reunión con autoridades de la Fiscalía General de Nuevo Léon, Mario Escobar anunció que le daba 15 días a esta dependencia para establecer una línea clara de investigación sobre la muerte de su hija, Debanhi Susana, ocurrida el pasado mes de abril, así como de los presuntos responsables por estos hechos.

El pasado 1 de julio se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para realizar una nueva autopsia, dada a conocer el día 18 del mismo mes, la cual reveló que ella murió “entre tres y cinco días” anteriores a que se localizaron sus restos.

Debanhi Susana desapareció la madrugada (y casi hasta el amanecer) del sábado 9 de abril de 2022. El 21 de abril por la noche su cuerpo fue localizado en una cisterna de cuatro metros de profundidad, en el motel Nueva Castilla, adonde las autoridades locales habían acudido a buscarla incluso con binomios caninos. No obstante, la nueva autopsia evidencio que la joven estuvo con vida desde el 9 de abril hasta aproximadamente el 16, el 17 o el 18 de abril, lo que significa que permaneció con vida entre siete y nueve días, y luego falleció, o fue asesinada.

Un día después, el 19 de julio, Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Escobar, reafirmó que, tras la información revelada por la tercera necropsia realizada al cuerpo, su hija fue víctima de feminicidio.

“A partir de hoy tienen el trabajo [Fiscalía del estado de Nuevo León, el Gobierno federal y el Gobierno estatal] y la obligación de demostrar con elementos científicos suficientes y necesarios cómo se cometió el feminicidio”, declaró esa misma noche a través de un comunicado transmitido a través de su canal de YouTube.

“Los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad”, añadió, destacando que durante el tiempo en que comenzaron los trabajos de búsqueda ella seguía viva, esto debido al tiempo transcurrido entre su desaparición y el día en que murió, esto de acuerdo a la nueva información revelada en la necropsia.

Los resultados de la tercera necropsia también revelaron que no existió violencia sexual en contra de la joven, y tampoco murió ahogada o por los golpes que presentaba su cuerpo y, en particular, la cabeza, como dijeron en un inicio las autoridades de Nuevo León. Murió por asfixia por sofocación. La nueva autopsia que condujeron las autoridades federales en coordinación con las locales revela que no existen huellas de violencia sexual.

“Se tienen los elementos suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, informó Felipe Edmundo Takashi Medina, director general del Instituto de Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“La segunda conclusión es que el hallazgo post-mortem es de tres a cinco días a partir de localización de la víctima. La tercera conclusión es que no se encontró ninguna evidencia, ninguna lesión, o hallazgo, que pudiera sustentar violencia sexual. La cuarta conclusión es que se descarta por completo la asfixia por sumersión”, añadió.

Takashi detalló que la necropsia y el resto de estudios complementarios fueron realizados por cuatro expertos forenses: los doctores Fabiola González, Mario Álvarez y José Luis Olivares, quienes estuvieron acompañados por el perito forense guatemalteco José Mario Nájera, avalado por ONU-Mujeres.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, reiteró durante la conferencia que la indicación del Presidente López Obrador y de la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, es “de coadyuvar, contribuir y ayudar al esclarecimiento de los hechos”. “Tenemos un compromiso con la verdad”, indicó.

El Fiscal de NL, Adolfo Guerrero, añadió que la investigación continuará con perspectiva de género y teniendo como línea principal el feminicidio. “Se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, se han recolectado 621 indicios –de estos se han analizado hasta el momento 355–, se han rendido 55 informes, se han elaborado 74 dictámenes, se han realizado 308 estudios periciales, respecto al análisis de los videos se han revisado más de tres mil horas de videograbación”, dijo.

“En cuanto al dictamen médico, se incorporará a la carpeta de investigación y el Ministerio Público con objetividad lo analizará en conjunto con el resto de los actos de investigación, debemos considerar que hay dictámenes médicos aún en proceso. Están pendientes por entregar los resultados químicos que elaboró la Universidad de Londres. Entre ellos también están los que se solicitaron a las fiscalías de Coahuila y Tamaulipas”, concluyó.