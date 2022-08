Biden ratifica la “luz verde” que da EU a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este martes el documento que ratifica que el Congreso estadounidense está a favor de la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.

En el acto, Biden ha estado acompañado por los embajadores sueco y finlandés en Washington, Karin Olofsdotter y Mikko Hautala, respectivamente, así como de otros altos funcionarios, como la Vicepresidenta, Kamala Harris, o la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Más tarde, el mandatario ha remitido una carta a la propia Harris, quien también ostenta la presidencia del Senado, donde remarca que el hecho de estar de acuerdo con la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica “no tendrá el efecto de aumentar la participación porcentual general de Estados Unidos en los presupuestos comunes de la OTAN”.

Tune in as I deliver remarks and sign the Instruments of Ratification for Finland and Sweden’s NATO Accession Protocols. https://t.co/BMDwpWN6NW

— President Biden (@POTUS) August 9, 2022