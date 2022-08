FBI confisca teléfono móvil al congresista republicano Scott Perry, aliado de Trump

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) – El representante republicano por Pensilvania Scott Perry ha denunciado que el FBI ha confiscado su teléfono en el marco de la redada realizada por los agentes federales en la residencia en Florida del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Así lo ha anunciado en la noche este martes en un comunicado al que ha tenido acceso la cadena Fox News, en el que ha detallado que tres agentes del FBI se le han acercado con una orden judicial mientras viajaba con su familia para confiscarle el móvil.

“Esta mañana, mientras viajaba con mi familia, tres agentes del FBI me han visitado y me han confiscado mi teléfono. No han intentado comunicarse con mi abogado, quien habría hecho arreglos para que se quedaran con mi teléfono si ese fuera su deseo”, ha dicho Perry en la misiva, asegurando que el dispositivo contiene informaciones personales y privadas sobre su esposa, familiar, electores y amigos.

“Estoy indignado, aunque no sorprendido, de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, haya incautado el teléfono de un miembro del Congreso”, ha aseverado el parlamentario estadounidense, subrayando que “nada de esto es asunto del Gobierno”.

