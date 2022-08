ENTREVISTA | De Salinas a Peña, todos los expresidentes deben ser procesados: Noroña

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto deberían ser procesados por las malas prácticas realizadas durante sus sexenios, afirmó Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo (PT) .

“Estoy convencido que debemos presentar las denuncias correspondientes contra los expresidentes de Salinas a Peña para que sean procesados, vayan a la cárcel y regresen lo robado. ¿Depende del Gobierno? No, eso no depende, depende del Poder Judicial”, dijo el legislador en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Fernández Noroña aseguró que no sólo se deben iniciar procesos en contra de los exmandatarios, sino también investigar a personajes como el exlider petrolero Carlos Romero Deschamps y el exministro Eduardo Medina Mora.

“Son beneficiarios de impunidad, el líder petrolero Romero Deschamps sólo fue obligado a retirarse del sindicato y debería estar en la cárcel, creo de Medina Mora también y no tengo duda que desde Salinas a Peña, francamente todos ellos deberían ser procesados”.

El Diputado recordó que desde el inicio de su administración el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro en decir que no llevaría a cabo una persecución política en contra de ningún expresidente, sin embargo, indicó que mientras prevalezca la impunidad será difícil erradicar la corrupción.

“El ciudadano Presidente fue muy claro desde un principio que él no estaba de acuerdo, no ha engañado en nada, él dijo ‘yo pasaré la vuelta a la hoja, consultaré a la gente’ […] No se trata de venganza, se trata de justicia a secas. Mientras haya impunidad es muy difícil que podamos erradicar la corrupción y los actos delictivos. Me parece que debería hacerse ese procesamiento”.