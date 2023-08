La “Ley Mariana Lima” llega al Congreso del EdoMex; busca justicia ante feminicidios

Entre sus objetivos, la propuesta de Ley “Mariana Lima Buendía” presentada por Irinea Buendía, madre de la joven asesinada en 2010, busca que las autoridades estén capacitadas en materia de género y que los servidores públicos que lleguen a obstruir la justicia sean sancionados.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en junio de 2010, continúa exigiendo justicia ante este tipo de crímenes. Este martes presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa de Ley que busca que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas y juzgadas con perspectiva de género.

Frente a la sede del Poder Legislativo mexiquense, Irinea Buendía pidió que se retomen los principales efectos de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en 2015, en relación al feminicidio de Mariana Lima.

Dicha propuesta obligaría a la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad a capacitar a su personal en materia de género para poder aplicar la disposición de la Corte, de manera que las muertes de mujeres y niñas pueden averiguarse como si se trataran de un feminicidio.

Asimismo, la iniciativa que lleva por nombre “Mariana Lima Buendía” contempla la creación del delito de Negación de la Justicia por Razón de Género.

De ser aprobada, se añadiría un artículo al Código Penal del Estado de México, con el propósito de sancionar a las personas servidoras públicas de los órganos de procuración y administración de justicia que obstruyan este fin.

La obstrucción podría considerarse en caso de cometer actos de corrupción, omisiones, falacias o negligencias, así como obstruir la investigación en perjuicio de la víctima en la obtención de verdad, justicia y reparación.

Para cumplir el objetivo, Irinea Buendía ha realizado recorridos por 16 estados de la República para dar a conocer la sentencia y que ésta pueda ser retomada por las legislaciones penales en el país.

Lo anterior en razón de que, a lo largo de sus viajes, Irinea comprobó que no se cumple con lo estipulado por la SCJN. “En la práctica esto no ocurre, las autoridades siguen investigando las muertes como si se trataran de homicidios dolosos y no como feminicidios”, explicó.

La iniciativa de Ley fue entregada a la presidenta de la comisión que da seguimiento a las alertas de género, Karina Labastida Sotelo, para que ésta pueda ser impulsada y que entren en vigor los cambios.

Irinea Buendía y familiares dedicaron 13 años a demostrar que la muerte de Mariana Lima Buendía se trataba de un feminicidio a manos de su entonces esposo y policía judicial, Julio César Hernández Ballinas, y no un suicidio, como las autoridades mexiquenses señalaron inicialmente.

Fue hasta marzo de 2023 que el Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 70 años de prisión contra el responsable del feminicidio de la joven, quien tenía 28 al momento de su fallecimiento.